“Anche quest’anno, nel segno dell’innovazione e della sostenibilità, nei nostri paesi sono state accese le luminarie, che ci accompagneranno per l’intero periodo natalizio”: così il sindaco Elio Ivo Sassi annuncia la presenza, nelle vie e nelle piazze del capoluogo, ma non solo, delle decorazioni luminose installate con il contributo di diversi commercianti, artigiani, professionisti, associazioni di volontariato e di categoria.

“Ringraziamo di cuore – sottolinea l’assessore Dea Tojalli – tutti coloro che hanno concorso a questa iniziativa, che rende ancora più affascinanti ed accoglienti i nostri luoghi in occasione delle feste invernali, che, oltre ai tradizionali eventi di carattere religioso, contemplano, come sempre, una nutrita serie di appuntamenti”.

Il calendario delle manifestazioni prevede, fra l’altro, per domani (domenica 7 dicembre), a Costabona, il mercatino dell’artigianato, con prodotti tipici, racconti e canti di Natale. Lunedì, ricorrenza dell’Immacolata Concezione, si svolgerà un altro mercatino natalizio a Civago, mentre a Castiglione, in val d’Asta, si terrà il pranzo sociale della Croce verde, che, durante i mercati settimanali di Villa, giovedì 11 e 18 dicembre, augurerà buone feste con un brindisi e i propri panettoni. Sabato 13, invece, a Gazzano, avverrà l’apertura della mostra di presepi di Antonio Pigozzi, così come nelle serate del 20 e del 27 sarà presentato, nel capoluogo, il presepe vivente.

“Le luci natalizie – prosegue il primo cittadino – non rappresentano solo un segno di festa, ma sono anche un simbolo dell’impegno e della collaborazione che caratterizza il villaminozzese in ogni periodo dell’anno. Possiamo così offrire ai residenti e ai visitatori un’atmosfera accogliente e calorosa nel cammino verso il Natale, il Capodanno e l’Epifania”.

Concludono il sindaco Sassi e l’assessore Tojalli: “Allo stesso modo, il ricco carnet di eventi che ci attende testimonia la vitalità del nostro territorio e la volontà di mantenere vive le tradizioni che ci uniscono. Invitiamo tutti a partecipare alle iniziative, a vivere insieme questi momenti speciali e a sostenere le realtà locali di volontariato, che sono la nostra vera forza”.