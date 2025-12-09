

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Non una semplice presentazione letteraria, ma una vera e propria lezione magistrale di storia quella che ieri ha animato il BPER Forum Monzani di Modena. Protagonista assoluto Alberto Angela, che ha scelto la città per una delle sue prime uscite pubbliche legate alla presentazione del nuovo volume Cesare, edito da Mondadori: una trasposizione chiara, coinvolgente e divulgativa del De Bello Gallico, l’opera in cui Giulio Cesare raccontò in prima persona le sue campagne in Gallia.

Per quasi tre ore ininterrotte il divulgatore scientifico più amato del Paese ha guidato il pubblico in un viaggio attraverso avventure, strategie militari e aspetti più intimi della vita del condottiero romano. Supportato da cartine dettagliatissime, Angela ha ricostruito le tappe fondamentali dell’ascesa di Cesare nel nord dell’Europa, soffermandosi tanto sulla dimensione militare quanto su quella personale: il fisico, la rete di affetti, amicizie e tradimenti che ne hanno segnato l’esistenza.

Davanti a una platea gremita, Angela non si è risparmiato. Ha voluto toccare ogni capitolo del libro, mostrando come ciò che lo muove non sia la semplice promozione editoriale, ma una passione autentica per la storia e per il suo lavoro di divulgatore. Cesare è anche una finestra aperta sulle nuove tecnologie: la copertina, generata tramite intelligenza artificiale, propone un volto quanto più possibile realistico del comandante romano, di cui – come lo stesso Angela ha ricordato – sono giunte pochissime testimonianze tra monete e busti marmorei. Un QR code permette ai lettori di ascoltare Cesare “raccontare sé stesso”, in un incontro inedito tra la scrittura, la più antica tecnologia dell’uomo, e l’IA, la più recente.

Modena, e il Forum Monzani in particolare, sono stati definiti dall’autore “luoghi del cuore”, tappe irrinunciabili a ogni nuova pubblicazione. Una relazione che affonda le radici negli anni in cui Roberto Armenia – manager, editore e figura di riferimento per molti autori, scomparso qualche anno fa – portò per la prima volta Angela nella nostra città. Non a caso, la serata si è aperta con una sua dedica speciale.

Un appuntamento culturale di altissimo livello, accolto da un pubblico numerosissimo, che conferma ancora una volta il ruolo del BPER Forum Monzani come polo nevralgico della parola, dell’incontro e della conoscenza nel nostro territorio.

A chiudere la serata, immancabile e graditissima, una lunga fila per il firmacopie.