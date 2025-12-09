

Alle 04:30 di questa mattina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti presso un esercizio commerciale situato in via Emilia San Pietro, a seguito della segnalazione di un furto con scasso.

Ignoti malviventi, utilizzando un tombino delle fognature come ariete per infrangere la porta a vetri del negozio, una volta all’interno, da una prima verifica in attesa del preciso inventario, avrebbero asportato numerose confezioni di profumi. Il danno complessivo, inclusi quelli strutturali, è attualmente in fase di quantificazione. Sulla vicenda, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per risalire agli autori del reato.