Maranello e il Sudamerica: venerdì 12 dicembre alle 17 alla Biblioteca Mabic di Maranello un pomeriggio di approfondimento e solidarietà per raccontare i progetti del Comune di Maranello legati alla Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo.

Un progetto legato alla Colombia e al Venezuela, che vede il Comune di Maranello come capofila, assieme a Uisp Modena Solidarietà Odv in una consolidata partnership, con anche la collaborazione di Tefa Colombia, dell’Associazione Emilia-Romagna Aragua del Venezuela e il Comune di Lugo.

Un progetto che è andato a cercare le origini e la storia di due eroi del Sudamerica partiti dall’Emilia-Romagna e per questo finanziato dal bando della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo: Agostino Codazzi, di Lugo, geografo ed esploratore che ha disegnato le prime mappe ufficiali di Colombia e Venezuela, e Ferruccio Guicciardi, aviatore di Modena, primo pilota capace di trasvolare le Ande Colombiane.

Il documentario “Codazzi e Guicciardi: due emiliani in volo sulle Americhe” sarà presentato alla sala della biblioteca Mabic di Maranello venerdì 12 dicembre alle ore 17.

Assieme al documentario ci sarà un talk sulle attività del Comune di Maranello legate alla Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo con anche la proiezione di un filmato di Luca Fantoni sul centro per persone con disabilità ‘Mamae Margarida’ a Sao Gabriel da Cachoeria