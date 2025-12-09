

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno eseguito un decreto di confisca di 107.000 euro giacenti sul conto corrente di una 58enne casertana, domiciliata a Castel Maggiore. Nei confronti della donna è stata applicata anche la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di un anno.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia – DDA della Procura della Repubblica di Bologna, a seguito dell’inquadramento della 58enne nella categoria di “pericolosità sociale” come previsto dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, trattandosi di una persona dedita alla commissione di delitti dai quali trae abitualmente, almeno in parte, quanto necessario per vivere. Raggiunta dai Carabinieri, la 58enne è stata informata della situazione.