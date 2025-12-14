

“Esprimo, a nome mio e della Regione Emilia-Romagna, la più profonda vicinanza alle famiglie delle vittime e alla comunità ebraica australiana, colpita violentemente dal grave attentato avvenuto a Bondi Beach a Sydney durante le celebrazioni del primo giorno di Hanukkah, da cui giungono immagini scioccanti”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, sull’attentato avvenuto oggi in Australia durante la celebrazione della festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach.

“Alla comunità ebraica dell’Emilia-Romagna va un pensiero particolare di solidarietà e sostegno in questo momento doloroso- prosegue de Pascale-. Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza e antisemitismo, fenomeni purtroppo in crescita anche in Europa e rinnoviamo con decisione il nostro impegno per una società fondata sul rispetto, sulla convivenza civile e sulla tutela delle libertà religiose e culturali”.