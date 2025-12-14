Cina, l’industria IA del Paese supererà 1,2 trilioni di yuan nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Secondo un istituto di ricerca del Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione, nel 2025 il valore del settore chiave dell’industria dell’intelligenza artificiale (AI) della Cina dovrebbe superare 1,2 trilioni di yuan (circa 170 miliardi di dollari).

L’Accademia Cinese di Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni (CAICT) ha sottolineato, durante un forum industriale recentemente tenutosi a Pechino, che la tecnologia IA ha raggiunto un punto di svolta cruciale, accelerando il suo passaggio dall’innovazione tecnica alla generazione di forze produttive nel mondo reale.

L’istituto ha evidenziato importanti miglioramenti nei modelli IA di grandi dimensioni quest’anno, con le loro capacità di comprensione linguistica e multimodale che sono aumentate rispettivamente del 30% e del 50%.

Anche il settore dell’intelligenza incorporata, che integra l’intelligenza artificiale con la robotica, ha registrato una rapida espansione, assicurandosi oltre 40 miliardi di yuan di finanziamenti e coinvolgendo più di 350 aziende lungo tutta la catena industriale.

Oltre all’IA, la CAICT ha delineato una roadmap per la connettività di prossima generazione durante l’evento, prevedendo che la Cina lancerà applicazioni commerciali del 6G intorno al 2030, con una distribuzione su larga scala prevista per il 2035.

– foto Xinhua –

(ITALPRESS).