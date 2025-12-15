

Passaggio di consegne alla guida della Commissione Dirigenti Cooperatrici di Confcooperative Emilia Romagna: nel corso dell’ultima riunione è stata eletta come nuova presidente Ilena Donelli. Trentanove anni, parmense, coordinatrice di servizi socio-assistenziali e presidente della cooperativa sociale Co’ d’Enza operativa nei territori di Parma e Reggio Emilia, Ilena Donelli succede ad Anna Piacentini, giunta al termine del suo secondo mandato. La riunione ha sancito anche l’insediamento della nuova Commissione regionale, che rappresenta tutte le donne impegnate nel sistema di Confcooperative Emilia Romagna, dalle quasi 1.900 amministratrici (pari al 27% del totale tra presidenti, vicepresidenti e consigliere di amministrazione), a tutte le dipendenti che rappresentano il 65% della forza lavoro delle cooperative aderenti.

La candidatura di Donelli, già vicepresidente della Commissione, è stata proposta dalla stessa Piacentini, a testimonianza di un percorso di continuità e valorizzazione delle competenze maturate all’interno dell’organismo.

“Concludo questo mandato con la consapevolezza di aver condiviso un lavoro intenso e concreto – dichiara Anna Piacentini –. La Commissione ha saputo crescere, affrontare temi complessi e portare nel dibattito cooperativo questioni centrali per lo sviluppo delle organizzazioni. Lascio il testimone a Ilena Donelli con grande fiducia: conosce a fondo la Commissione, ne condivide i valori e saprà guidarla con visione e determinazione”.

Nel raccogliere il testimone, la nuova presidente ha sottolineato il valore del percorso già avviato: “In questi anni la Commissione Dirigenti Cooperatrici dell’Emilia-Romagna ha dimostrato quanto la sensibilizzazione alle politiche di genere possa essere davvero impattante per rendere effettivi i principi di parità e pari opportunità all’interno del mondo cooperativo – commenta Ilena Donelli -. Abbiamo portato attenzione su temi ancora poco conosciuti, come la medicina di genere, costruendo occasioni di confronto e crescita. Sono grata alla Commissione uscente per il cammino condiviso e particolarmente ad Anna Piacentini, che ha saputo accompagnarci con passione e competenza. Guardiamo ora con entusiasmo al lavoro che ci attende con le nuove componenti”.

Tra gli obiettivi della nuova presidenza, la volontà di proseguire nel solco delle iniziative sviluppate nel corso del 2025, a partire dal ciclo di eventi dedicati alla medicina di genere, riuniti sotto il titolo “Pari ma non uguali”. Un percorso che la Commissione regionale intende rafforzare anche attraverso la stesura di un protocollo con un Ente universitario e l’avvio di un programma di sperimentazione per portare questi temi all’interno delle cooperative associate.

Soddisfazione per questo nuovo incarico arriva dal presidente di Confcooperative Emilia Romagna, Francesco Milza: “La nomina di Ilena Donelli rappresenta una scelta di valore e continuità. In questi anni la Commissione Dirigenti Cooperatrici ha svolto un lavoro importante, contribuendo ad arricchire il pensiero e le pratiche del movimento cooperativo regionale. Sono certo che, sotto la nuova guida, questo impegno proseguirà con rinnovata energia, a beneficio dell’intero sistema”.

ILENA DONELLI – SCHEDA BIOGRAFICA

Ilena Donelli, nata a Parma il 16 febbraio 1986, opera da oltre quindici anni nell’ambito dei servizi socio-assistenziali e della cooperazione sociale. Cofondatrice della cooperativa sociale Co’ d’Enza scs Impresa Sociale, con sede a Sorbolo Mezzani (PR) e attiva nei territori di Parma e Reggio Emilia dal 2013, ne è presidente e legale rappresentante dal 2021, oltre a ricoprire un ruolo operativo di coordinamento come manager dei servizi socio-assistenziali.

Diplomata al liceo socio-psico-pedagogico, ha conseguito la qualifica di Manager dei Servizi Sociali, il titolo di Lead Auditor dei Sistemi di Gestione per la Parità di Genere e, nel 2025, il master quinquennale in Counselor Professionale. All’interno di Confcooperative è attiva dal 2016 nella Commissione Dirigenti Cooperatrici dell’Emilia-Romagna, dal 2018 in quella nazionale ed è membro del Consiglio Nazionale di Confcooperative dal 2024.

La sua esperienza è fortemente orientata ai temi dell’inclusione, delle pari opportunità e dell’empowerment femminile, principi che hanno guidato anche il percorso della cooperativa da lei presieduta, certificata per la parità di genere e per le politiche di diversity & inclusion.