L’avvicinarsi delle festività non deve far dimenticare la sicurezza quando ci si mette al volante, per questo non si ferma l’attività di controllo sulla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti da parte della Polizia locale di Reggio Emilia: durante lo scorso weekend gli agenti hanno ritirato 9 patenti per guida in stato di ebbrezza. I controlli stradali hanno consentito di individuare e sanzionare anche un automobilista sorpreso al volante con l’auto sospesa dalla circolazione a causa della mancata revisione.

Nel fine settimana servizi di prevenzione e controllo in ambito stradale si sono concentrati sulla via Emilia, in direzione Parma e verso Modena e in centro storico. Circa trecento i conducenti, di altrettanti mezzi, sottoposti a verifica grazie al test rapido. I controlli relativi alla guida in stato di ebbrezza vengono, infatti, effettuati senza far uscire il conducente dal veicolo con un test rapido in grado di segnalare la presenza di alcol. In caso di positività il conducente viene sottoposto alla prova dell’etilometro che stabilisce la quantità esatta di alcol nel sangue. L’attività ha permesso di individuare, sanzionare nove persone trovate in stato di ebbrezza, cioè con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dal Codice della Strada. Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente. Dei nove conducenti, otto uomini e una donna, cinque si sono messi al volante con un tasso alcolemico compreso tra lo 0,5 e lo 0,8 grammi per litro: oltre al ritiro e sospensione da tre a sei mesi della patente hanno ricevuto una decurtazione di 10 punti e una sanzione amministrativa da 543 euro a 1.086. Per gli altri quattro automobilisti, con un tasso alcolemico superiore allo 0,8 grammi per litro, è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria.

Infine ha ricevuto una sanzione amministrativa anche l’uomo fermato al volante con l’auto già sospesa dalla circolazione a causa della mancata revisione: oltre a dover pagare 1.990 euro il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca.