Una donazione esemplare, che risponde alla necessità di migliorare ciò che concerne la salute pubblica e la sicurezza della comunità. L’Associazione La San Nicola di Castelfranco Emilia, insieme alle Maestre Sfogline – ha formalizzato stamattina, dopo il consueto brindisi del Tortellino, la donazione al Servizio di Emergenza Territoriale 118 dell’AUSL di Modena di un compressore toracico esterno, che verrà collocato presso la postazione del Distretto di Castelfranco Emilia e utilizzato sulle ambulanze operative anche sul territorio.

Si tratta di uno strumento di elevato valore clinico, in grado di effettuare compressioni toraciche automatiche, continue e di alta qualità durante le manovre di rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco. Un supporto tecnologico fondamentale per gli operatori sanitari, che consente di migliorare l’efficacia degli interventi salvavita e di garantire continuità e precisione nelle fasi più delicate dell’emergenza, permettendo al personale di concentrarsi sulle altre procedure avanzate. In situazioni critiche, come l’arresto cardiaco, il fattore tempo è determinante. Disporre di dispositivi immediatamente operativi può fare la differenza e rafforzare in modo significativo la capacità di risposta del 118, aumentando le possibilità di sopravvivenza dei pazienti e migliorando la qualità complessiva dell’assistenza in emergenza sul territorio. Al brindisi presenti diverse autorità, tra cui il presidente de La San Nicola, Giovanni Degli Angeli, il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, il coordinatore del 118 di Modena, Fabio Mora, la direttrice del distretto sanitario di Castelfranco Emilia, Cristina Maccaferri, e i parlamentari eletti sul territorio.

La donazione è il frutto delle attività di beneficenza promosse dall’Associazione San Nicola, in particolare della cena solidale che facciamo al termine di ogni Sagra del Tortellino Tradizionale, il cui ricavato – i costi sono stati interamente coperti da La San Nicola – è stato interamente destinato all’acquisto del dispositivo. Un percorso condiviso con l’obiettivo di trasformare la partecipazione dei cittadini in un’azione concreta a favore della sanità pubblica. «Abbiamo deciso – spiega il presidente dell’Associazione San Nicola, Giovanni Degli Angeli – di destinare il ricavato della nostra cena di beneficenza a un’iniziativa che avesse un impatto reale e immediato sul territorio, come peraltro facciamo da tanto tempo. Donare un apparecchio che verrà utilizzato sulle ambulanze che servono anche Castelfranco Emilia ci è sembrato il modo migliore, in linea con lo spirito che anima La San Nicola e le Maestre Sfogline». Aggiunge il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano: «Questa donazione risponde a quel principio di prendersi cura che proviamo a replicare ogni giorno sul nostro territorio. Ringrazio l’Associazione San Nicola e le Maestre Sfogline per l’attenzione costante verso la nostra città e per aver scelto di investire in uno strumento che può davvero salvare delle vite. È un gesto che rafforza la rete di sicurezza e cura a disposizione dei cittadini. E, soprattutto, il più grande dei grazie va alla comunità di Castelfranco e alla sua partecipazione alla cena di beneficenza che ha permesso di acquistare il compressore toracico esterno, così che la nostra amata città possa prendersi cura dei suoi abitanti al massimo». Presente anche Fabio Mora, coordinatore del 118 di Modena: «AUSL Modena esprime un sentito ringraziamento all’Associazione San Nicola di Castelfranco Emilia per la sensibilità e il sostegno dimostrati, sottolineando l’importanza di iniziative come questa nel potenziamento dei servizi di emergenza e nella diffusione di una cultura della prevenzione e della solidarietà».