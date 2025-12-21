Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 24 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Alcide De Gasperi, rotonda Fabio Taglioni, SP568 Persicetana ed entrare allo svincolo di San Giovanni in Persiceto, sul Ramo Verde.