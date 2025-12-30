

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Nel 2025, la Regione Emilia-Romagna ha consolidato il suo ruolo da protagonista nella lotta all’inquinamento da plastica, con 209 iniziative ambientali, oltre 3.600 volontari coinvolti e 37.264 chilogrammi di rifiuti raccolti. Un impegno concreto che si affianca alla firma di 32 protocolli d’intesa con le amministrazioni locali e al riconoscimento di 3 Comuni Plastic Free, segno tangibile della crescente consapevolezza ambientale sul territorio.

A livello nazionale, Plastic Free Onlus ha chiuso il 2025 con numeri da record: 2.081 appuntamenti ambientali, 53.487 volontari coinvolti, 575.413 kg di plastica e rifiuti rimossi, 939 eventi scolastici e 78.161 studenti sensibilizzati. Sono 526 i protocolli d’intesa firmati con Comuni italiani e 122 i Comuni Plastic Free ufficialmente riconosciuti. L’associazione è stata inoltre accreditata presso l’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, ed è attivamente coinvolta nei negoziati internazionali per un trattato globale contro l’inquinamento da plastica. A questo si aggiunge l’avvio del primo studio scientifico in Italia sugli effetti delle nanoplastiche sul cervello umano, in collaborazione con l’IRCCS San Raffaele di Roma e l’Università San Raffaele.

“Il 2025 è stato un anno significativo per la nostra regione – afferma Pietro Ghidini di Plastic Free Emilia-Romagna –. I risultati raggiunti ci confermano che stiamo percorrendo la strada giusta. Abbiamo visto una partecipazione attiva e concreta dei volontari, dei referenti e delle amministrazioni, capaci di costruire insieme un percorso credibile di tutela ambientale. Guardiamo al 2026 con entusiasmo e determinazione, con l’obiettivo di rafforzare le attività e coinvolgere ancora più persone e territori nel nostro impegno quotidiano contro la plastica e per un futuro sostenibile”.

In Emilia-Romagna sono stati organizzati 209 appuntamenti ambientali, tra cui 63 clean up, 9 raccolte di mozziconi e 46 passeggiate ecologiche, con la partecipazione di 3.601 volontari. Sono stati raccolti 37.264,55 kg di plastica e rifiuti. Le attività hanno permesso di sensibilizzare 969 cittadini durante 12 eventi pubblici e 3.667 studenti attraverso 79 eventi scolastici.

I 32 Protocolli d’Intesa firmati in Emilia-Romagna testimoniano una collaborazione istituzionale strutturata: 10 nella provincia di Ferrara, 9 a Parma, 4 ciascuno a Bologna e Reggio Emilia, 3 a Modena e 2 a Forlì-Cesena. Un impegno diffuso che coinvolge città, centri medi e piccoli Comuni.

Sono 3 i Comuni Plastic Free riconosciuti nel 2025: Ferrara e Terre del Reno in provincia di Ferrara, e Longiano in provincia di Forlì-Cesena. Tre realtà che si sono distinte per l’adozione di buone pratiche ambientali e la promozione di una cultura della sostenibilità.

Infine, sul fronte della prevenzione, si segnalano le ordinanze contro il rilascio in aria di palloncini adottate da Ferrara e Terre del Reno, a conferma della crescente attenzione al tema dei rifiuti dispersi nell’ambiente.

L’Emilia-Romagna chiude così il 2025 con risultati concreti e un forte spirito di collaborazione, pronta a rilanciare nel 2026 nuove sfide per la tutela dell’ambiente.