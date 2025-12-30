

Il 7 gennaio, dopo le cerimonie in Piazza e in Sala del Tricolore, la lectio magistralis dello scrittore e l’esibizione “Rhapsody in Blue” di Aterballetto al Valli (biglietti disponibili). In serata il concerto dell’ensemble “Astorre Ferrari”. L’8 festa in piazza Prampolini per il passaggio della fiaccola olimpica.

Mercoledì 7 gennaio Reggio Emilia festeggerà il 229esimo anniversario della nascita del Tricolore con un programma di eventi pensato per celebrare la bandiera nazionale e coinvolgere la cittadinanza, che proseguirà anche il giorno successivo in occasione del passaggio in città della Fiaccola olimpica.

Accanto alla conferma di un’importante presenza istituzionale, quella del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, la lectio magistralis del noto giornalista, scrittore Corrado Augias, dedicata al tema “Noi italiani, chi siamo?”, sarà uno degli elementi caratterizzanti le celebrazioni della Giornata nazionale della Bandiera, ma sarà un ricco programma di iniziative istituzionali e sociali ad onorare il 229° anniversario della nascita del Primo Tricolore cui Reggio Emilia ha dato i natali il 7 gennaio 1797 quando il Parlamento della Repubblica Cispadana, riunito nella Sala del Tricolore, lo adottò come vessillo ufficiale.

Giovedì 8 gennaio, la città del Tricolore sarà in festa per accogliere la staffetta olimpica dei giochi invernali Milano-Cortina che passerà in città, per poi proseguire il suo lungo viaggio attraverso il Paese. Il passaggio della Fiaccola olimpica sarà l’occasione per un momento di festa che culminerà in piazza Prampolini coinvolgendo bambini e ragazzi delle scuole, atleti, sportivi e cittadini nuovamente all’insegna del Tricolore.

Diversi inoltre gli eventi collaterali per coinvolgere la città nelle celebrazioni per il 229esimo anniversario della nascita del Tricolore.

Nell’attesa dell’evento, l’Amministrazione comunale ha anche avviato la distribuzione di bandiere da esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali del centro storico e alle finestre delle abitazioni, per rinnovare il legame profondo tra la città e il Tricolore. Chi lo desidera può ritirare presso lo IAT-R (Ufficio informazioni e accoglienza turistica di via Farini) bandiere Tricolore da esporre o da sventolare in occasione della Festa del 7 gennaio.

La Festa del Tricolore ha la media partnership di RAI Radio 1, RAI Radio 2 e TGR.

“Anche quest’anno – afferma il sindaco Marco Massari – vogliamo celebrare il nostro Tricolore con un cartellone che parla di storia, di identità, di accoglienza e di futuro. Lo facciamo con il contributo di moltissime persone, enti e associazioni che voglio ringraziare per l’impegno profuso nel celebrare la bandiera che nacque qui nel 1797. Un ringraziamento speciale va a Corrado Augias per aver accettato il nostro invito a festeggiare insieme a noi un momento storico per Reggio e per tutto il Paese.”

7 GENNAIO – Il programma della festa annuale del Tricolore prevede, subito dopo la sonata a distesa della Campana civica intorno alle ore 9.45, in piazza Prampolini la cerimonia di apertura delle Celebrazioni con gli Onori militari, l’Alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno nazionale. Sarà presente una Compagnia di formazione interforze delle unità militari schierate in ambito regionale e coordinata dal Comando Militare Esercito (CME) “Emilia-Romagna”, ente dipendente del Comando Territoriale Nord di Padova. Presenti la Bandiera di Guerra del 66° fanteria aeromobile “Trieste” di Forlì e la Guardia civica.

A seguire, alle ore 10.15, in Sala del Tricolore (ingresso a invito), il sindaco Marco Massari introdurrà la consegna della Costituzione a quattro neo-cittadini impegnati nell’associazionismo delle diaspore e nel dialogo interculturale che hanno acquisito la cittadinanza italiana nel corso del 2025 dopo anni di attesa e che porteranno una testimonianza sul loro essere “nuovi italiani”. Il momento di valorizzazione della Costituzione e dei neo-cittadini avviene in concomitanza con l’anno in cui si celebrerà l’80° della Repubblica e dell’Assemblea costituente.

Prevista la consegna della Costituzione Italiana anche a delegazioni di studenti in rappresentanza delle scuole reggiane.

Alle ore 11.15 al Teatro Municipale Romolo Valli, interverranno il sindaco Marco Massari, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale. Seguirà la lectio magistralis di Corrado Augias dal titolo “Noi italiani, chi siamo?”. La cerimonia si concluderà con l’esibizione “Rhapsody in Blue” del Centro coreografico nazionale Aterballetto che porta sul palco del Valli 16 ballerini decontestualizzando l’opera di Gershhwin per potenziarne l’universalità, con la

coreografia di Iratxe Ansa e Igor Bacovich, musica George Gershwin (Rhapsody in Blue) Bessie Jones (Beggin’ the blues), scene e costumi Fabio Cherstich, luci Eric Soyer.

I cittadini che volessero partecipare alla cerimonia in programma al Valli possono richiedere fino a 2 biglietti (gratuiti) su Eventbrite all’indirizzo https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cerimonia-per-il-229-anniversario-del-primo-tricolore-1979211824847?aff=oddtdtcreator

Diverse anche le iniziative collaterali previste per le celebrazioni del Tricolore tra spettacoli, incontri e visite guidate. Per l’intera giornata del 7 gennaio (ore 11.30-18) il Museo del Tricolore (piazza Casotti 1) sarà aperto al pubblico. Il Museo del Tricolore occupa un luogo che è parte integrante della storia italiana. Nella Sala del Tricolore, il 7 gennaio 1797 il Congresso della Repubblica Cispadana proclamò per la prima volta la bandiera verde, bianca e rossa come vessillo di uno Stato sovrano: il museo nasce proprio per custodire e rendere comprensibile il legame tra quel gesto, il cammino risorgimentale e il significato contemporaneo del Tricolore.

Alle 17 è prevista una visita guidata a cura di Lions Club International – Distretto 108. A seguire, alle 18 Sala del Tricolore ospiterà “Di sana e robusta Costituzione” una conferenza-spettacolo per conoscere la nostra Costituzione, promosso sempre da Lions Club International – Distretto 108. Le iniziative proseguiranno sabato 10 gennaio con “Mirabili stanze”, visita teatrale al Museo del Tricolore a cura del Teatro del Cigno e con “Colori che parlano, bandiere che volano”, laboratorio per bambini e bambine dai 5 ai 9 anni (per entrambi info e prenotazioni al numero 0522-456816 in orario di apertura del Palazzo dei Musei).

Sempre il 7 gennaio alle 15.30 presso il Centro Sociale Tricolore di via Agosti 6 si terrà il Concerto Tricolore promosso da Odilio Buzzoni. In serata (ore 20.30) al teatro Ariosto, celebrazioni in musica con l’ensemble barocco “Astorre Ferrari” del Conservatorio di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti Peri-Merulo”, formato da allievi diplomandi dei corsi dell’Alta formazione artistica musicale dell’Istituto reggiano e dedicato ad Astorre Ferrari, per molti anni docente di violino all’Istituto Peri e tra i fondatori di importanti complessi tra cui, “I Musici”, i “Solisti Veneti” e l’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna, oggi Orchestra Toscanini, di cui per anni è stato valente Primo Violino di Spalla. L’Ensemble “Ferrari” in occasione dei festeggiamenti per il Tricolore eseguirà musiche di Max Richter, Antonio Vivaldi, Michael Nyman, Arcangelo Corelli, Arvo Pärt e Astor Piazzolla. Un repertorio che propone ponti tra l’ascolto “alto” delle sale da concerto e la sensibilità emotiva del grande pubblico, nonché tra estetica e impegno civile e politico.

8 GENNAIO – Reggio Emilia, città del Tricolore, giovedì 8 gennaio sarà attraversata dal viaggio che la Fiamma Olimpica compie attraverso il territorio italiano in occasione dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo l’accensione ufficiale in Grecia, ad Olimpia, e l’approdo a Roma lo scorso 4 dicembre, la fiaccola ha iniziato il suo viaggio che durerà 63 giorni fino all’inaugurazione dei giochi il 6 febbraio 2026.

La staffetta olimpica attraverserà la nostra città portata da 20 tedofori che si alterneranno su un percorso cittadino di circa 4 chilometri. Arriverà in città provenendo da Modena, percorrerà la via Emilia, alcune strade e piazze del centro storico, toccando anche piazza Fontanesi e piazza San Prospero , fino ad arrivare in piazza Prampolini alle ore 16 per una cerimonia di saluto in cui il tedoforo sarà accolto dal sindaco Marco Massari e dall’assessora allo sport Stefania Bondavalli. Qui ad attenderla ci saranno i ragazzi delle scuole e delle società sportive del territorio, il grande Tricolore degli Alpini e la Filarmonica Città del Tricolore che accompagnerà in musica la cerimonia. Ma già dalle 15 sarà possibile partecipare alla festa organizzata in attesa della fiaccola in piazza Prampolini dove sarà allestito un maxischermo che permetterà di seguire in diretta la corsa della staffetta.

INFO – http://www.comune.re.it/festadeltricolore