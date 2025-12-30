

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Il Comune di Formigine ha istituito un Tavolo di lavoro congiunto con le tre istituzioni scolastiche del territorio e il Coordinamento pedagogico dell’Unione dei Comuni per rafforzare le azioni di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e promuovere il benessere digitale delle nuove generazioni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coordinare progettualità comuni a supporto delle scuole, al fine di favorire un uso più responsabile dello smartphone da parte dei ragazzi, ridurre i comportamenti a rischio e valorizzare gli interventi educativi già attivi nei diversi plessi.

Un’attenzione particolare è rivolta al coinvolgimento delle famiglie, attraverso strumenti di supporto alla gestione equilibrata dei dispositivi digitali, nella consapevolezza che l’alleanza tra scuola e casa sia fondamentale per l’efficacia delle azioni educative.

Per le scuole secondarie di primo grado è stato programmato un contest creativo sul tema dell’antibullismo, che porterà alla valorizzazione degli elaborati più significativi il 7 febbraio 2026, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. A livello trasversale è previsto la valorizzazione dell’esperienza del gruppo di genitori legato al movimento “Aspettando lo smartphone”, già attivo nel 1° Circolo, con l’obiettivo di estenderla anche al 2° Circolo e alle scuole secondarie di primo grado, attraverso incontri con esperti e momenti di confronto. Parallelamente, le scuole primarie dei due circoli stanno sviluppando attività laboratoriali “disconnesse” rivolte a bambini e famiglie, per promuovere il valore del gioco, della manualità e del tempo condiviso lontano dagli schermi. Completano il quadro i percorsi di qualificazione scolastica promossi dall’Amministrazione comunale sull’uso responsabile delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale, seguiti da tutte le classi terze delle scuole secondarie di primo grado, e sulla prevenzione del cyberbullismo, a cui hanno aderito 12 classi quinte delle scuole primarie.

“La prevenzione – dichiara il Vicesindaco con delega alle Politiche scolastiche ed educative Marco Casolari – si costruisce attraverso una comunità educante forte e consapevole. Il lavoro congiunto con scuole e famiglie è essenziale per garantire ai ragazzi un ambiente sicuro e capace di accompagnarli nella crescita, anche nell’uso responsabile delle tecnologie digitali”.