È stata presentata questa mattina, martedì 30 dicembre 2025, nella sala Giunta del Municipio, l’iniziativa “Sassuolo cresciamo insieme”, un progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Sassuolo e il Sassuolo Calcio, pensato per accogliere simbolicamente i nuovi cittadini fin dai loro primi giorni di vita.

Alla conferenza stampa erano presenti il Sindaco Matteo Mesini e l’Amministratore Delegato del Sassuolo Calcio, dott. Giovanni Carnevali, insieme ai rappresentanti della società neroverde e dell’amministrazione comunale.

«Sono davvero contento di chiudere l’anno con questo bellissimo annuncio, con quella che considero una vera sorpresa e un regalo per tutta la città e per tutti i tifosi – ha dichiarato il Sindaco Mesini –. La collaborazione tra Comune di Sassuolo e Sassuolo Calcio è stata ricca durante tutto l’anno, una vicinanza concreta su tanti progetti legati allo sport, alla vita del tifo e alla città. Oggi questa vicinanza si suggella con un progetto speciale, nato da uno scambio di idee che si è trasformato in un dono per la comunità».

Il progetto prevede la consegna di un kit di benvenuto a tutti i bambini e le bambine appena nati, ai nuovi residenti e anche a chi entra a far parte della comunità sassolese attraverso l’adozione. Un gesto semplice ma carico di significato, come ha spiegato l’AD neroverde Giovanni Carnevali: «Insieme al Comune daremo in omaggio a tutti i nuovi nati un body e un bavaglino, un piccolo pensiero dedicato a loro. È un modo per creare un legame con la città e con la nostra comunità: magari non tutti diventeranno tifosi del Sassuolo, ma avranno uno dei primi regali ricevuti proprio dalla città e dal Sassuolo Calcio».

Accanto al kit, è stato realizzato anche un libricino informativo pensato per accompagnare le famiglie nei primi mesi di vita dei bambini. «Al centro ci sono le famiglie e il futuro della città – ha aggiunto il Sindaco –. Questa guida aiuta i genitori a orientarsi tra i servizi: dall’anagrafe al codice fiscale, dalla tessera sanitaria al pediatra, dagli asili nido al Centro per le Famiglie. È un punto di riferimento chiaro e concreto nei primi giorni e mesi di vita».

Per Carnevali, l’iniziativa si inserisce in una visione più ampia: «Non è una novità assoluta, ma è un gesto che rafforza una collaborazione che portiamo avanti a 360 gradi con la città. Sassuolo oggi è riconosciuta non solo per la ceramica, ma anche per il calcio. La Serie A è una grande vetrina e noi vogliamo usarla anche per progetti etici e sociali, come “Generazione S”, che sta riscuotendo successo in Italia e all’estero».

Un legame che passa anche dallo sport come strumento educativo e inclusivo: «Il Sassuolo Calcio non è solo la prima squadra – ha sottolineato Carnevali – ma anche il calcio femminile, il settore giovanile maschile, migliaia di bambini e bambine che crescono attraverso lo sport. Se non si gioca in squadra, come città e come società, difficilmente si ottengono risultati. Qui giochiamo tutti nella stessa squadra».

L’incontro si è concluso con gli auguri di buon anno e con l’auspicio condiviso che “Sassuolo cresciamo insieme” diventi un simbolo duraturo di appartenenza, accoglienza e crescita comune: «Un piccolo gesto – ha concluso il Sindaco – che racconta un grande legame tra la città, lo sport e le famiglie, senza distinzioni, guardando al futuro di Sassuolo».