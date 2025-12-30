

Serbatoi e vasche sono di frequente destinati a contenere sostanze pericolose, ad esempio idrocarburi e prodotti chimici come il gasolio. Ecco perché la loro bonifica è fondamentale per ridurre al minimo il rischio di inquinamento ed essere allo stesso tempo conformi alla normativa esistente. La bonifica dei serbatoi, così come quella delle vasche e in generale dei siti inquinati, va fatta eseguire da tecnici esperti che conoscano la regolamentazione e siano in possesso dei giusti strumenti per effettuare una corretta pulizia, garantendo massima attenzione all’ambiente e massima professionalità.

Come avviene la bonifica serbatoi con robot

La bonifica dei serbatoi con robot è un esempio di come la tecnologia possa in molti casi rappresentare una sicurezza per ottenere i migliori risultati. Grazie a strumenti precisi e automatizzati, infatti, sarà possibile adoperare una corretta bonifica dei serbatoi e quindi una pulizia profonda degli stessi. Certamente, il fatto di rivolgersi a un’azienda specializzata fa sempre la differenza. Trattandosi di un intervento veramente molto importante, la bonifica dei serbatoi con robot deve essere infatti necessariamente eseguita da tecnici professionisti.

Ecomagic, professionalità al servizio del cliente

Ecomagic rappresenta in questo senso la migliore soluzione per chi deve effettuare una bonifica sui serbatoi dell’azienda. Questa ditta opera da molti anni con grande professionalità garantendo risultati eccellenti. Ecomagic, una volta sul posto, allestisce il cantiere delimitando l’area di lavoro e predisponendo le attrezzature necessarie per garantire sicurezza ed efficienza. Dopodiché, attraverso l’utilizzo di pompe specializzate, vengono rimossi i residui liquidi e solidi. L’utilizzo di getti d’acqua ad alta pressione, unita all’uso di prodotti specifici, consente di eliminare ogni eventuale contaminazione garantendo una pulizia profonda dei serbatoi. Se necessario, inoltre, Ecomagic interviene anche manualmente per rimuovere i depositi più ostinati. I materiali di rifiuto raccolti vengono poi trasportati e smaltiti in impianti autorizzati nel pieno rispetto della normativa vigente. A fine lavori, Ecomagic avrà cura di rilasciare un certificato che attesta l’avvenuto intervento di bonifica dei serbatoi. Grazie all’intervento di bonifica, sarà dunque possibile la rimozione efficace di materiali pericolosi, nella sicurezza e nel rispetto della salute e dell’ambiente. L’uso di attrezzature avanzate da parte di Ecomagic riduce i tempi di intervento e assicura un risultato ottimale che dura nel tempo. L’intervento di bonifica è anche e soprattutto un intervento di manutenzione: eseguendolo periodicamente si allunga la vita utile di serbatoi e vasche.