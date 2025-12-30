

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Calcio e solidarietà: grazie alla generosità dei tifosi del Modena FC sarà possibile per alcuni bambini avere un sorriso in più. In occasione delle festività natalizie, una delegazione dei tifosi in rappresentanza di tutti i gruppi del tifo organizzato della Curva Montagnani ha fatto visita al reparto di Pediatria del Policlinico di Modena per consegnare giocattoli e materiale ludico ai bambini ricoverati al 7° piano.

L’iniziativa è frutto di una raccolta fondi spontanea promossa dal collettivo della Curva e realizzata tra i tifosi dei canarini allo stadio Braglia in occasione delle partite Modena-Venezia e Modena-Monza del 20 e 26 dicembre scorsi. La somma complessiva raccolta, di 5.000 euro, è stata suddivisa in due parti: una prima quota destinata all’acquisto immediato di giochi e materiale di consumo per i piccoli pazienti, e una seconda, più consistente pari a 4.500 euro, che verrà utilizzata nelle prossime settimane per un acquisto mirato di attrezzature utili al reparto, secondo le procedure previste dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

La delegazione è stata accolta dal Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e della Chirurgia Pediatrica dell’AOU di Modena, dottor Pier Luca Ceccarelli, dalla Direttrice della Pediatria, professoressa Barbara Predieri, e dalla dottoressa Anna Rita Di Biase, che hanno espresso sincero ringraziamento ai tifosi per il gesto di solidarietà e per l’attenzione dimostrata verso i bambini ricoverati e le loro famiglie.