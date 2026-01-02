

Il Comune di Modena attuerà il relamping allo stadio Alberto Braglia. L’Amministrazione comunale ha affidato, infatti, lo studio di fattibilità e la progettazione esecutiva a dei professionisti che consegneranno un approfondimento tecnico utile a indire la gara e affidare i lavori per la riqualificazione energetica e funzionale dell’illuminazione del campo da gioco con corpi illuminanti a led.

Si tratta di un investimento che evidenzia la costante volontà dell’amministrazione comunale di rendere sempre più efficiente l’utilizzo dello stadio Braglia, che proprio quest’anno celebra il 90esimo anniversario dalla sua inaugurazione.

I lavori hanno due obiettivi principali: il rispetto dei parametri di illuminazione secondo i requisiti richiesti dalla Lega di serie B e una maggiore efficienza energetica e migliore resa illuminotecnica.

L’investimento del Comune, condiviso con il Modena F.C. che ha la concessione amministrativa d’uso del Braglia, è quindi mirato a modernizzare uno dei suoi impianti sportivi più importanti per renderlo pronto e adeguato a competizioni agonistiche di alto livello.

Lo stadio di Modena assunse l’attuale denominazione nel dopoguerra in omaggio al ginnasta modenese che aveva vinto tre ori olimpici nel 1906, 1908 e 1912. Grazie ai lavori realizzati all’inizio del secondo millennio in occasione della promozione nella massima serie da parte del Modena, e divisi in quattro stralci la capienza dell’impianto, dal 2007, è di oltre 21 mila posti.