Il mercatino dell’antiquariato di Novellara non salta mai nemmeno un colpo. Sin dalla prima domenica dell’anno, il prossimo 4 gennaio, come ogni prima domenica del mese, il centro storico di Novellara ospita il mercato di antiquariato e modernariato: saranno numerosi gli espositori di abbigliamento, accessori, mobili, complementi, libri, stampe e vinili che per tutta la giornata proporranno ad appassionati e curiosi offerte estremamente varie.
Il mercatino dell’Antiquariato di Novellara è da decenni il posto giusto per andare alla ricerca di oggetti curiosi, introvabili, tutti caratterizzati dal fascino che la patina del tempo regala a forme che, magari, hanno fatto parte della nostra infanzia, che fanno affiorare ricordi ed emozioni che credevamo dimenticate. In abbinamento, il ritrovo di auto e moto d’epoca che ogni mese vivacizza piazza Unità d’Italia in occasione del mercatino.