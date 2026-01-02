

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Il mercatino dell’antiquariato di Novellara non salta mai nemmeno un colpo. Sin dalla prima domenica dell’anno, il prossimo 4 gennaio, come ogni prima domenica del mese, il centro storico di Novellara ospita il mercato di antiquariato e modernariato: saranno numerosi gli espositori di abbigliamento, accessori, mobili, complementi, libri, stampe e vinili che per tutta la giornata proporranno ad appassionati e curiosi offerte estremamente varie.

Il mercatino dell’Antiquariato di Novellara è da decenni il posto giusto per andare alla ricerca di oggetti curiosi, introvabili, tutti caratterizzati dal fascino che la patina del tempo regala a forme che, magari, hanno fatto parte della nostra infanzia, che fanno affiorare ricordi ed emozioni che credevamo dimenticate. In abbinamento, il ritrovo di auto e moto d’epoca che ogni mese vivacizza piazza Unità d’Italia in occasione del mercatino.