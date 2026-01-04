

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte sul torrente Idice, dalle 21:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna.

L’area di servizio “Sillaro est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, SP31, via Stradelli Guelfi, via Caselle e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.