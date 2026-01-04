

Il 14 gennaio 2026 il Teatro Herberia di Rubiera compie 100 anni. Un traguardo importante che verrà celebrato con un’apertura straordinaria alla città: dal 6 al 13 gennaio La Corte Ospitale ne aprirà le porte per un’intera settimana, trasformandolo in uno spazio quotidianamente vissuto dalla comunità. Per l’occasione, il teatro accoglierà attività che solitamente si svolgono altrove, diventando temporaneamente la casa di incontri, lezioni e momenti della vita cittadina.

Un modo concreto per restituirgli la funzione originaria di luogo condiviso e attraversato, non solo nei momenti di spettacolo ma anche nella pratica quotidiana. Il programma propone un susseguirsi di attività aperte al pubblico, pensate per adulti, bambine, bambini e famiglie.

All’interno della settimana di apertura, ampio spazio è dedicato a bambine, bambini e famiglie, con un programma Kids che intreccia spettacolo dal vivo, lettura, gioco e scoperta.

Il 6 gennaio alle ore 17 va in scena Fagioli della compagnia I Teatri Soffiati, spettacolo per bambini dai 3 anni, a cura de La Corte Ospitale, nell’ambito della rassegna Domeniche a Teatro. Di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj, lo spettacolo è tratto dalla celebre fiaba inglese “Jack e il fagiolo magico”.

Pasta e fagioli: un piatto antico, di cui si ignora con esattezza “luogo e data di nascita”, ma di cui ognuno custodisce la ricetta vera e originale. Un piatto povero, ma gustoso e nutriente che ha rifocillato e sostenuto innumerevoli generazioni. Così è per le fiabe, nate non si sa come, non si sa dove, costante alimento dell’immaginario di grandi e piccini. Lo spettacolo è basato sulla celebre fiaba inglese “Jack e il fagiolo magico” tra continui, improvvisi e spassosi cambi di ruolo, musiche, canti, piccole magie e clownerie. In scena due stravaganti vagabondi contastorie, sempre sospesi tra la ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti e la voglia inesauribile di giocare. E così, manco a dirlo, può succedere che i fagioli del piatto si mescolino a quelli della fantasia, dando vita ad un racconto che, se non riempie proprio la pancia, di sicuro scalda i cuori.

Per ogni bambino ci sarà una dolce sorpresa lasciata dalla Befana.

Fascia d’età +3

Durata: 50 minuti circa

Info e biglietteria La Corte Ospitale biglietteria@corteospitale.org. Spettacolo a cura de La Corte Ospitale, all’interno delle Domeniche a Teatro 2026.