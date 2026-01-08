

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Nell’ambito delle iniziative per il 229° anniversario della nascita della Bandiera italiana, sabato 10 gennaio 2026 al Museo del Tricolore sono in programma due iniziative per riscoprirne il valore storico e simbolico e, al tempo stesso, esplorarne il significato universale come segno di identità, libertà e convivenza.

Si parte alle 16 – con altre due repliche alle 17 e alle 18 – con “Mirabili stanze”, una visita teatrale al Museo del Tricolore a cura del Teatro del Cigno, pensata per accompagnare il pubblico in un’esperienza di scoperta che unisce racconto storico e coinvolgimento dal vivo. Guidati dagli attori, i visitatori attraverseranno le sale del Museo entrando nelle storie e nelle vicende dei protagonisti che che contribuirono alla nascita del Tricolore: figure e momenti che hanno segnato un passaggio fondamentale nella costruzione dell’identità nazionale. La narrazione teatrale offrirà uno sguardo diverso sul contesto storico e umano che portò alla creazione della bandiera italiana. Per info e prenotazioni: 0522 456816 (in orario di apertura di Palazzo dei Musei).

Alle 16.30, è invece in programma il laboratorio per bambini (5-9 anni) “Colori che parlano, bandiere che volano”: un invito ai più piccoli a immergersi tra colori e forme delle bandiere del mondo, simboli che raccontano popoli vicini e lontani, libertà conquistate o ancora sognate. Attraverso il gioco e l’immaginazione, i bambini saranno guidati a inventare la loro bandiera: e se amicizia, pace e gioco fossero una bandiera, come sarebbe? Il laboratorio è su iscrizione (costo 7 euro), per prenotazioni: 0522 456816 (in orario di apertura di Palazzo dei Musei).