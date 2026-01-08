

Prosegue il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 in Emilia-Romagna.

Dopo la tappa di ieri, conclusa a Ferrara, oggi il viaggio continua con la sua trentaduesima giornata.

La tappa, partita da Maranello, ha poi toccato Fiorano e poi Sassuolo. Un passaggio breve ma capace di lasciare un’emozione forte in tutta la città: la Fiamma Olimpica, simbolo che parla di sport, passione e rispetto, ha infatti unito persone di tutte le età.

Il viaggio odierno prosegue per Modena e Reggio Emilia per concludersi a Parma, dove dalle 17.00, in Piazza Garibaldi si terrà un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo della Fiamma con musica e intrattenimento.