Nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio, a Castelfranco Emilia, i Carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato in stato di libertà un cittadino 53enne, di nazionalità pakistana, ospite della Cooperativa sociale “L’Angolo” di corso Martiri, responsabile del reato di lesioni personali aggravate.
Dalla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, all’interno del citato centro di accoglienza per stranieri, al termine di un’accesa discussione per cause tuttora in fase di accertamento, l’indagato colpiva con un’arma da taglio un operaio, impegnato nell’esecuzione di lavori edili all’interno della struttura, provocando una ferita di striscio all’addome e ricevendo a sua volta un colpo alla testa inferto da quest’ultimo con una piastrella.
I Carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, prestavano immediata assistenza ai due feriti, poi trasportati presso strutture ospedaliere in cui veniva accertato che avevano riportato entrambi lesioni di lieve entità.
L’attività conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire la legalità, la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle norme sul territorio, attraverso un’attività di controllo capillare e attenta alle esigenze della comunità.