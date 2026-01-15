

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Ieri sera, 14 gennaio, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e delle condotte illecite presso le principali aree sensibili del capoluogo, i Carabinieri della Compagnia di Modena, unitamente ai militari della Squadra di Intervento Operativo del 5° Reggimento “Emilia Romagna”, hanno svolto mirati controlli presso l’area della Stazione FS e la “zona Tempio”, in cui sono state controllate complessivamente 32 persone ed è stato anche notificato un ordine di allontanamento con divieto di stazionamento all’interno della stazione ferroviaria.

Nel corso del servizio, in piazza Dante Alighieri, una 28enne italiana, originaria della provincia di Reggio Emilia, rifiutava di fornire le proprie generalità, tentando poi di allontanarsi. Raggiunta di nuovo dai Carabinieri, nel tentativo di sottrarsi alle operazioni di identificazione, l’indagata lanciava nei loro confronti un tavolino prelevato da un esercizio pubblico, per poi opporre violenta resistenza e colpire con calci uno dei militari.

Veniva arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Oggi, in sede di udienza con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, disponendo nei suoi confronti la misura del divieto di dimora a Modena e provincia.

Nell’ambito del medesimo servizio, i militari della Sezione Radiomobile hanno sottoposto a controllo un cittadino tunisino 29enne in via Canaletto Sud, sorpreso alla guida di un’autovettura sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita.

A seguito della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello e di una modica quantità di sostanza stupefacente, e, pertanto, veniva denunciato, in stato di libertà, per porto abusivo di armi, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale stato di alterazione e segnalato, alla locale Prefettura, per detenzione ai fini di uso personale di droga.