Il Distretto del tessile-abbigliamento di Carpi torna in fiera: dal 20 al 22 gennaio, infatti, Carpi Fashion System sarà presente a Milano Unica, la manifestazione internazionale di riferimento per quanto riguarda i tessuti e gli accessori di alta gamma per l’abbigliamento, con un desk istituzionale.

Un’opportunità importante per far conoscere ai visitatori – italiani ma soprattutto internazionali – le specificità produttive del territorio, la sua commistione di piccole e grandi imprese, la qualità delle sue lavorazioni e soprattutto la vasta gamma di tipologie aziendali, in grado di coprire praticamente tutta la filiera produttiva, dalla lavorazione dei materiali e dalla progettazione fino al capo finito.

Il desk di Carpi Fashion System sarà il n°18, situato nel Padiglione 8. Per questa importante partecipazione, intesa a presentare il sistema territoriale nel suo complesso, sono stati appositamente preparati una brochure – ovviamente bilingue – e un video realizzato ad hoc.

L’obiettivo è quello di mostrare ad aziende e buyers di tutto il mondo quali siano le enormi potenzialità del Distretto, e come lo stesso possa rappresentare un’ottima opzione per ideare, progettare e produrre per la moda, soprattutto di fascia alta, avendo la possibilità non scontata di adattarsi alle richieste e alle esigenze più diverse.

Milano Unica è stata concepita, organizzata e guidata da imprenditori per offrire la migliore visibilità internazionale al mondo tessile e accessori in un contesto altamente qualificato: selettiva, curata nel dettaglio e caratterizzata dallo stile italiano nell’accoglienza e nel gusto, la manifestazione è diventata un vero e proprio punto di riferimento, capace di radunare i professionisti del mondo della moda che sentono di appartenere a un ambiente altamente professionale.

L’Italia, che costituisce il cuore espositivo più nutrito con la sua migliore rappresentanza, e l’Europa sono protagoniste dell’evento, ma sono presenti anche due Osservatori (Giappone e Corea) dedicati ad aziende altamente qualificate in conformità con gli standard di Milano Unica.

Questo il commento del sindaco di Carpi Riccardo Righi: “L’auspicio è che questa operazione, che abbiamo portato avanti con un grande impegno e lavoro di squadra di tutti i soggetti che fanno parte del tavolo operativo di Carpi Fashion System, possa rappresentare il primo passo per un rilancio di quello che resta il principale comparto produttivo del nostro territorio, duramente segnato da anni di difficoltà imposte dalla pandemia prima, dalle tensioni internazionali e dal rincaro dei costi di energia e materie prime poi, per non parlare dei dazi e dei protezionismi che si riaffacciano sulla scena del commercio internazionale.

Nonostante tutte queste sfide, le nostre imprenditrici e i nostri imprenditori, e le maestranze al loro fianco, continuano a ideare e realizzare capi di assoluta qualità, ricevendo commissioni da aziende tra le più famose a livello mondiale. Occorre che le skills del Distretto e delle sue aziende siano conosciute sempre di più e dalla platea di addetti ai lavori la più ampia possibile. La capacità di ‘fare moda’ a Carpi è straordinaria, ed essere presenti in un contesto importante come quello di ‘Milano Unica’ significa affacciarsi a una vetrina importante. Ma non si tratta che di un primo passo: l’auspicio è quello di poter tornare, nell’edizione di luglio, con uno stand che veda presenti le aziende stesse, perché possano rappresentare direttamente il proprio saper fare e, contemporaneamente, ribadire l’immagine del territorio come sistema interconnesso per la moda”.

Carpi Fashion System è il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto moda di cui fanno parte CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione CR Carpi e Comune di Carpi, Fondazione Democenter-SIPE e ForModena.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it.