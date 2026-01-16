

L’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) del Comune di Carpi da lunedì 19 gennaio si trasferisce temporaneamente, fino alla fine del mese, nella Torre dell’Uccelliera, in piazza Martiri. Il trasferimento, che non comporta alcuna interruzione del servizio, si è reso necessario per consentire un intervento di manutenzione della centrale termica nella sede di via Berengario.

Durante tutto il periodo, gli orari di apertura al pubblico dello sportello resteranno invariati: lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30; martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30; mercoledì chiuso. Non cambiano neanche gli orari di risposta telefonica: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 18.30 (tel. 059 649213/649214; per prenotazioni anagrafe 059 649257). È possibile contattare l’ufficio anche tramite posta elettronica (all’indirizzo: urp@comune.carpi.mo.it) e messaggi whatsapp (al numero: 059 649213).

Il trasferimento nella sede temporanea della Torre dell’Uccelliera, seppure più contenuta, consente di garantire la continuità del servizio, assicurando l’accoglienza dei cittadini allo sportello e la regolare gestione delle richieste telefoniche.