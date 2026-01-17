

Anche nel 2026, in occasione della Giornata della Memoria che sarà il 27 gennaio, il Comune di Albinea, il Comitato Gemellaggi Pace e Cooperazione internazionale, con la collaborazione di Anpi Albinea, Lions Albinea e Istoreco Reggio Emilia, organizzerà diverse iniziative.

Si partirà venerdì 23 gennaio, alle ore 21, a Casa Betania (via don Sturzo 2) ci sarà una conversazione attorno al film “Il figlio di Saul”. Sabato 24 gennaio, alle ore 11, nella sala civica di via Morandi 9, sarà inaugurata la mostra fotografica di James Bragazzi dal titolo “I cammini della memoria” che resterà visitabile fino al 22 gennaio. Domenica 25 gennaio, alle ore 17, sempre in sala civica, spazio a “Racconti da Auschwitz e Cracovia. Racconti dal viaggio della Memoria” con la sindaca Roberta Ibattici, l’assessora Mirella Rossi, il presidente del Lions Club Albinea Tiziano Cattani, Simone Varini di Anpi Albinea, e Michael Schrick del comitato Gemellaggio di Treptow-Kopenick. Saranno proiettate le fotografie e i pensieri raccolti durante il viaggio della Memoria effettuato da un gruppo di albinetani dal 20 al 24 novembre scorsi. Inoltre verranno letti dei brani da Leonardo Caliò con accompagnamento musicale al violino a cura del maestro Erio Reverberi. Ci sarà anche un contributo dello storico Gabriele Fabbrici dei Lions Club e di Roberto Bortoluzzi di Istoreco.

L’ultimo appuntamento sarà martedì 27 gennaio, alle ore 9, con la posa della pietra d’inciampo in memoria di Francesco Grasselli, all’incrocio tra via Oliveto e via Filippo Re. Grasselli, borzanese classe 1910, riposa nel cimitero di Zehlendorf, a Berlino, nel quale sono sepolti moltissimi degli IMI (internati militari italiani). Oltre alla sindaca di Albinea saranno la storica di Istoreco Elisabetta del Monte e le classi terza B e D della Scuola Secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Albinea e Borzano.