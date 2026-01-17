

Un incendio ha interessato una scatola di derivazione elettrica situata nel locale tecnico al piano interrato della Chiesa dei Santi Pietro e Giacomo Apostoli, in via Emilia San Pietro a Reggio Emilia.

I danni riportati sono circoscritti alla scatola della linea principale in uscita dal contatore, con l’aggiunta di qualche metro di cavo danneggiato. Fortunatamente, non si registrano feriti né persone coinvolte. A causa dell‘assenza di energia elettrica e della presenza di residuo di fumo e odore, la chiesa e il teatro parrocchiale sono temporaneamente chiusi al pubblico. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di S. Ilario e la Polizia Locale di Reggio Emilia. Le cause sono attribuibili a un problema elettrico.