La nutrizione clinica come elemento chiave nei percorsi diagnostico-terapeutici delle patologie croniche, oncologiche e rare ed il ruolo del Team multidisciplinare nella gestione delle diverse problematiche espresse da pazienti affetti da patologia cronica: è questo il filo conduttore del convegno “Orizzonti in Nutrizione Clinica: il team al centro”, in programma il prossimo venerdì, 23 gennaio, a Modena presso il centro servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia di UNIMORE, in via del Pozzo 71.

L’evento, promosso dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, riunirà specialisti provenienti da diverse discipline con l’obiettivo di approfondire il ruolo della nutrizione clinica nella prevenzione e nel trattamento della malnutrizione calorico-proteica e della perdita di massa muscolare, condizioni sempre più riconosciute come determinanti fondamentali degli esiti clinici e della qualità di vita dei pazienti.

La riduzione del patrimonio muscolare rappresenta infatti una delle principali alterazioni fenotipiche associate alla malnutrizione secondaria a numerose patologie cronico-degenerative. La letteratura scientifica degli ultimi anni ha ampiamente dimostrato come tale condizione influisca negativamente sulla tolleranza ai trattamenti terapeutici, aumenti il rischio di complicanze chirurgiche e comprometta in modo significativo gli outcome clinici.

Per rispondere in modo efficace a questa complessità, il convegno pone al centro il valore di un approccio multidisciplinare e interdisciplinare, capace di integrare la nutrizione clinica nei diversi percorsi di cura, favorendo una presa in carico precoce e una definizione personalizzata della terapia nutrizionale.

Particolare attenzione sarà dedicata all’ambito oncologico, contesto eterogeneo per definizione, in cui le diverse neoplasie e i trattamenti correlati incidono in modo variabile sullo stato nutrizionale del paziente, rendendo necessarie competenze specifiche e strategie mirate. Ampio spazio sarà inoltre riservato al ruolo della nutrizione clinica nel trattamento integrato delle malattie rare, ambito in cui un adeguato supporto nutrizionale può incidere in maniera significativa sul decorso della malattia.

Responsabili scientifici dell’evento sono la Dottoressa Renata Menozzi, Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Malattie del Metabolismo e Nutrizione Clinica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e Coordinatore del Team Nutrizionale aziendale nonche’ del Nutritional Oncology Board dell AOU, e il Dottor Filippo Valoriani, Dietista esperto in nutrizione clinica oncologica presso la stessa Azienda. Il convegno è rivolto a medici chirurghi, dietisti, farmacisti e infermieri ed è accreditato ECM.

«La nutrizione clinica non può più essere considerata un intervento accessorio, ma deve entrare a pieno titolo nei percorsi di cura delle principali patologie croniche e oncologiche – sottolinea la Dottoressa Renata Menozzi – la perdita di massa muscolare e la malnutrizione incidono profondamente sugli esiti clinici, sulla tolleranza ai trattamenti e sulla qualità di vita dei pazienti. Per questo è fondamentale lavorare in team multidisciplinari strutturati, in cui ogni professionista metta a disposizione le proprie competenze specifiche per intercettare precocemente il rischio nutrizionale ed integrare la terapia nutrizionale nei diversi percorsi diagnostico-terapeutici. Questo convegno nasce proprio con l’obiettivo di condividere esperienze, modelli organizzativi e competenze, mettendo il team e il paziente realmente al centro».