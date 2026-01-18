Dal mattino piogge deboli si estenderanno su tutto il territorio, con possibili nevicate sui settori centro-occidentali al di sopra dei 1200 metri; dal pomeriggio/sera le piogge interesseranno solo il settore romagnolo con quota neve in abbassamento intorno i 1000 metri.
Temperature in calo, con minime comprese tra 4/5 gradi in pianura e 8/9 gradi sulle coste, massime tra 6/7 gradi in pianura e fino a 9/10 gradi sulla costa. Venti prevalentemente da nord-est, con rinforzi o raffiche moderate sulle aree di crinale. Mare mosso, molto mosso al largo.
(Arpae)