

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Giovedì 22 gennaio, alle ore 20.30, in via Petrarca 6 a Castelnovo di Sotto, si terrà una serata informativa per illustrare le attività e le possibilità di prestare servizio nella Pubblica Assistenza di Castelnovo di Sotto & Cadelbosco Sopra.

L’associazione è alla continua ricerca di volontari per poter garantire i servizi che effettua e che sono fondamentali per il tessuto sociale delle comunità dei due comuni.

La “Pubblica” svolge servizi di emergenza-urgenza, trasporti sanitari con ambulanze, auto e pulmini attrezzati per persone con disabilità motoria; corsi di formazione e addestramento di protezione civile per poter intervenire in situazioni di emergenza come alluvioni, terremoti, nevicate e ricerca di persone scomparse.

Il modo per far parte della Pubblica Assistenza è ben spiegato sul sito internet dell’associazione nella sezione “Fai il volontario insieme a noi”. Inoltre per informazioni è possibile scrivere a info@pubblica-assistenza.it o telefonare al numero 0522.682662.