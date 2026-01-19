

Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, giornalista pubblicista e Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, porta per la prima volta a teatro “Terapia al contrario”, uno show inedito in cui i ruoli prestabiliti vengono capovolti. Lo spettacolo, prodotto da Vera Produzione, arriverà giovedì 22 gennaio (ore 21) al Teatro Dehon di Bologna.

Come funziona una seduta di psicoterapia? Lo psicologo ascolta, il paziente racconta. Ma se per una volta fosse il contrario? In Terapia al contrario, Luca Mazzucchelli ribalta le regole del gioco e trasforma il palco in uno studio a porte aperte, dove lo psicologo diventa narratore e il pubblico il suo ascoltatore.

Attraverso aneddoti personali, momenti di riflessione e qualche sana provocazione, Mazzucchelli ripercorre il suo cammino professionale: dagli inizi come psicologo nei campi rom, alla sua evoluzione come divulgatore su YouTube, passando per la psicoterapia clinica fino alla sua attuale veste di imprenditore. Quattro vite, quattro esperienze, quattro lezioni di crescita personale e cambiamento. Ogni storia è un tassello che aiuta il pubblico a comprendere meglio sé stesso, illuminando il prossimo passo nel proprio percorso.

Non si esce come si è entrati. Si esce con appunti, domande e nuove consapevolezze, come dopo una vera seduta di terapia. Ma al contrario…

Biglietti su vivaticket.it.