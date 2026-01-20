

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio e continuano a scattare arresti e denunce da parte della Polizia di Stato di Bologna.

Gli ultimi due arresti sono stati effettuati ieri pomeriggio, in Piazza Verdi, dal personale in borghese del Commissariato Due Torri San Francesco, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti in zona Universitaria. In particolare, due pusher stranieri (un somalo e un mauritano) gravitanti in piazza in cerca di acquirenti, pensavano di aver trovato due nuovi clienti e non hanno esitato ad avvicinare i poliziotti in borghese che da giorni monitoravano la zona, proponendo loro l’acquisto di hashish senza sospettare nulla. In pochi istanti però gli Agenti si sono qualificati e sono intervenuti immediatamente, bloccando i due uomini prima che potessero tentare la fuga.

Il pusher mauritano, con numerosi precedenti e condanne per spaccio, risultava irregolare sul territorio nazionale, mentre il somalo, anch’esso gravato da numerosi precedenti per spaccio e per reati violenti come rissa e rapine, risultava essere in possesso di un permesso di soggiorno regolare; per entrambi però, in attesa del rito direttissimo nella giornata odierna, l’Ufficio Immigrazione è già a lavoro per iniziare la procedura di espulsione dal nostro territorio.

I controlli in zona Universitaria sono andati avanti anche nel corso della serata, con l’impiego di 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, di personale dell’Ufficio Amministrativo e Sociale della Questura, di personale della Guardia di Finanza e di un’unità cinofila antidroga.

Questa attività di “alto impatto” ha condotto alla individuazione in Piazza Verdi e alla denuncia di 3 soggetti: un cittadino rumeno classe 2002 per false attestazioni sulla propria identità personale, in quanto ha fornito agli Agenti le generalità del fratello; un tunisino minorenne è stato deferito per resistenza a pubblico ufficiale e successivamente affidato al PRIS; un cittadino gambiano è stato denunciato per inosservanza del DACUR. Quest’ultimo, unitamente ad un cittadino marocchino sprovvisto di documenti rintracciato in zona, è stato lasciato a disposizione del locale ufficio immigrazione.

Un cittadino di origine venezuelana ma con cittadinanza italiana, trovato in possesso di circa 12 grammi di marijuana, è stato invece sanzionato in via amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente.

Nel corso dei controlli, sempre in Piazza Verdi sono stati, inoltre, sequestrati 45 grammi di hashish a carico di ignoti, rinvenuti grazie al fiuto dell’unità cinofila.

Infine, il personale della Divisione PAS ha approfondito il controllo di tre locali commerciali riscontrando alcune irregolarità che saranno approfondite nel corso delle prossime ore.