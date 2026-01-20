Home Video Pillole Maltempo nel Messinese, ambulanza Seus 118 investita da onda durante soccorso Video Pillole Maltempo nel Messinese, ambulanza Seus 118 investita da onda durante soccorso 20 Gennaio 2026 FacebookTwitterLinkedinWhatsAppTelegramEmailPrint <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a> Pillole <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=acec3638&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=83&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=acec3638' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a7c24f4a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=84&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a7c24f4a' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a1676390&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=86&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a1676390' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a010d2ab&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=90&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a010d2ab' border='0' alt='' /></a> ora in onda________________ <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a0bc2a43&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a0bc2a43' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ab2061bb&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=61&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab2061bb' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a593f9ef&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=53&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a593f9ef' border='0' alt='' /></a>