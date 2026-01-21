

Lingua inglese come parte integrante e viva della progettazione didattica quotidiana e conferma dell’orientamento montessoriano che mette i bimbi al centro dell’esperienza educativa.

Sono, rispettivamente, i principali progetti che, dal prossimo anno educativo, caratterizzeranno le scuole d’infanzia Cesare Costa e San Pancrazio, consolidando la proposta educativa di Fondazione Cresci@mo (gestore delle strutture) e Comune di Modena, che punta su qualità, continuità pedagogica e innovazione.

Nello specifico, la scuola d’infanzia Costa, situata in via Cesare Costa 79, potrà essere conosciuta dalle famiglie in occasione dell’open day in programma giovedì 22, durante il quale verranno presentati il progetto educativo e, appunto, il nuovo percorso bilingue. “Little Steps – English at school” nasce dalla volontà di offrire ai bambini e alle bambine, in una fascia d’età particolarmente sensibile all’apprendimento linguistico, stimolazioni che favoriscano un avvicinamento naturale e graduale alla lingua inglese. Il progetto, in particolare, prevede la presenza stabile di una docente madrelingua inglese, che affiancherà il lavoro delle insegnanti nelle attività quotidiane, proponendo esperienze linguistiche attraverso il gioco, le routine, le letture animate, le canzoni, le attività motorie e narrative, creando un ambiente immersivo e accogliente che favorisca la familiarità con la lingua e il superamento spontaneo della barriera linguistica.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia San Pancrazio , è confermato l’orientamento montessoriano che ne caratterizza il progetto educativo. La scuola nei prossimi mesi si trasferirà nella nuova scuola dell’infanzia di Villanova (strada Villanova 210/1), un edificio di nuova costruzione pensato proprio secondo i principi montessoriani. La struttura ospiterà tre sezioni eterogenee per un totale di 75 posti ed è progettata per favorire autonomia, concentrazione e interazione tra i bambini. Il nuovo edificio scolastico è caratterizzato da spazi ampi e flessibili, pareti mobili che consentono l’interazione tra le sezioni attraverso una zona comune centrale, grandi vetrate affacciate sul giardino e aperture ad altezza di bambino che mettono in relazione costante gli ambienti interni ed esterni. Particolare attenzione è riservata agli spazi all’aperto, pensati come ambienti educativi a tutti gli effetti, e all’accesso diretto al parco, in coerenza con l’idea di una scuola come luogo aperto, accogliente e integrato nel contesto.

Per maggiori informazioni sulle scuole e sugli open day in corso è possibile consultare il sito openzerosei.comune.modena.it.