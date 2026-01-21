

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



C’è un modo di leggere che non si impara sui manuali, ma nasce dall’incontro, dalla curiosità, dall’ascolto. C’è una lettura che si regala, come un tempo si regalavano le lettere scritte a mano, con il francobollo e qualche ritaglio incollato sopra. “Una Vera {piccola} meraviglia. La lettura regalata: quello che Vera Sighinolfi ci ha detto, dato, insegnato” è il progetto che dal 24 gennaio e poi nei mesi di febbraio e marzo rende omaggio a una donna che ha operato per il modo di pensare i libri, le biblioteche e i bambini.

Al centro di tutto c’è, appunto, la figura di Vera Sighinolfi, scomparsa nel 2014, una ‘pioniera’ dell’educazione alla lettura quando ancora questa espressione non esisteva. A partire dagli anni Ottanta e partendo proprio dalla biblioteca di quartiere Modena Est, Vera ha costruito percorsi bibliografici, organizzato mostre di libri e illustrazioni, portato autori e illustratori nelle scuole e nelle biblioteche, formato insegnanti e bibliotecari, inventato progetti che mettevano insieme bambini, libri e città. Con lei sono passati a Modena nomi come Bruno Munari, Alberto Manzi, Emanuele Luzzati, Roberto Denti, Mario Lodi, Pinin Carpi, Roberto Piumini. Ma soprattutto tantissimi bambini e bambine grazie a lei hanno scoperto che i libri non sono solo oggetti da studiare, ma luoghi da abitare.

“Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo: la citazione, di Gianni Rodari, racconta tanto, di quello che è stato l’impegno e la passione di Vera Sighinolfi”: così l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi. “La promozione della lettura e della scrittura come strumenti di partecipazione alla vita democratica della nostra comunità, e le biblioteche come spazi di relazione e confronto: un ricordo, quello di Vera Sighinolfi che ci sprona nel proseguire il suo percorso, continuando a investire nella rete bibliotecaria cittadina”.

Sabato 24 gennaio il progetto “Una Vera {piccola} meraviglia” prende vita tra la sede di Equilibri in via del Lancillotto 24 e il Punto di Lettura Modena Est presso la Polisportiva di via Indipendenza 25. Al mattino, negli spazi di Equilibri, la giornata si apre con una conversazione collettiva sulla lettura e sull’educazione delle lettrici e dei lettori. Protagoniste dell’appuntamento Loredana Farina, fondatrice della casa editrice La Coccinella – prima in Italia a credere nei libri-gioco, nei libri con i buchi, nei libri di cartone per i più piccoli – insieme alle autrici e illustratrici Emanuela Bussolati, Chiara Carminati, Anna Curti e Giusy Quarenghi. Accanto a loro, idealmente, saranno allo stesso tavolo bibliotecarie e bibliotecari, educatrici ed educatori, per parlare di libri, di biblioteche, di meraviglia, di come si cresce insieme alle storie

Nella stessa mattinata, sempre a Equilibri, apre le porte la “Camera delle piccole Veramiglie”, percorso espositivo che è insieme mostra, racconto e luogo dell’anima. Tra libri, scritture, appunti, ritagli, lettere, oggetti “poveri” della cultura dell’infanzia e tracce di una vita passata a regalare lettura, lo spazio restituisce il ritratto di una donna che ha fatto della curiosità un modo di abitare il mondo.

La “Camera delle piccole Veramiglie” resta visitabile fino al 25 febbraio, nei pomeriggi di mercoledì e nelle giornate di sabato, diventando uno spazio aperto, da attraversare lentamente, come si fa con i libri che si amano.

Nel pomeriggio del 24 gennaio il progetto si sposta al Punto di Lettura Modena Est, dove alle 15.30 nella “biblioteca di Vera” viene inaugurata un’installazione creativa, artistica e ludica, pensata come una costola permanente della Camera delle Veramiglie: uno spazio per leggere, giocare, creare, curiosare, e per tenere viva la presenza di Vera attraverso il gioco e l’immaginazione. Dalle 16.15 in poi il pomeriggio è dedicato alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie con letture, narrazioni, laboratori e attività creative.

Il percorso prosegue nei mesi successivi tra Equilibri (mercoledì 4 febbraio alle 16.45) e il Punto di Lettura Modena Est (due appuntamenti il 19 febbraio e il 28 marzo), con ulteriori attività di lettura, narrazione e laboratorio, per rendere la memoria una pratica quotidiana e non una celebrazione effimera. Per prenotarsi il numero è 059 283449.

“Una Vera {piccola} meraviglia” è un progetto di Equilibri, in collaborazione con la Polisportiva Modena Est e il sistema bibliotecario modenese, con il patrocinio del Comune di Modena.