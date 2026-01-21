

In occasione del Giorno della Memoria 2026, Casa Cervi propone un calendario di appuntamenti aperti al pubblico, concentrati tra il 25 e il 28 gennaio, pensato per offrire occasioni di ascolto, approfondimento e confronto a partire dalla storia del Novecento e dalle sue eredità nel presente. Un programma che mette insieme linguaggi diversi e momenti di riflessione, alternando racconto storico e musica dal vivo, dialoghi pubblici, percorsi di analisi civile e iniziative rivolte anche alle scuole, nel segno dell’impegno costante dell’Istituto Alcide Cervi nel tenere viva una memoria capace di interrogare l’oggi.

Il programma si apre domenica 25 gennaio alle ore 15.00 con “Cantico della memoria. Tra musica e storia antifascista”, un pomeriggio di racconto storico e musica dal vivo che accompagna la conclusione della mostra Velia e Giacomo, dedicata a Giacomo Matteotti e Velia Titta, organizzata in collaborazione con ANPPIA Nazionale. L’iniziativa propone un formato di teatro-canzone e music-telling, con lo storico Giovanni Taurasi e la band emiliana Tupamaros: un percorso tra storie di antifasciste e antifascisti, in cui dimensione politica e dimensione affettiva si intrecciano e la narrazione musicale diventa strumento di memoria partecipata, capace di restituire volti, scelte e relazioni che hanno attraversato gli anni più duri della dittatura e della repressione.

Lunedì 26 gennaio alle 17.30 l’incontro “La piaga dell’antisemitismo in tempo di guerra” propone un momento di riflessione pubblica su antisemitismo, memoria storica e contesto culturale e politico. Al centro del dialogo, l’antisemitismo e il Giorno della Memoria in un quadro internazionale segnato dai conflitti, dalle conseguenze drammatiche della guerra e dalle tensioni che investono l’opinione pubblica e il dibattito contemporaneo. Intervengono Gad Lerner, giornalista e scrittore, Vasco Errani, Presidente dell’Istituto Alcide Cervi, Marco Massari, Sindaco di Reggio Emilia, e Giorgio Zanni, Presidente della Provincia di Reggio Emilia. Un confronto aperto che intende mettere in relazione passato e presente, senza scorciatoie e senza semplificazioni, richiamando l’urgenza di strumenti culturali e politici capaci di riconoscere e contrastare il riemergere dell’odio e dei pregiudizi. «La ferocia dei conflitti nazionalreligiosi – afferma Gad Lerner – genera un fanatismo contagioso che favorisce il riemergere degli antichi pregiudizi contro il popolo ebraico, con cui furono giustificati persecuzione e sterminio in Europa. È un pericolo da scongiurare, soprattutto per chi oggi manifesta la giusta solidarietà al popolo palestinese». «L’Istituto – aggiunge Vasco Errani – propone un’occasione in più per una riflessione seria, culturale e politica: c’è urgenza, nell’attuale quadro internazionale, di contribuire ad aprire una fase radicalmente nuova».

Mercoledì 28 gennaio alle ore 15.00, con “Nessuno ha il diritto di obbedire”, Casa Cervi propone una riflessione centrata sui meccanismi dell’obbedienza e sulle responsabilità individuali nei crimini della storia contemporanea. L’incontro, in collaborazione con APS Il Tempo Utile – Libera Università di Campegine, prende spunto da una celebre frase di Hannah Arendt e dal suo lavoro sulla “banalità del male”, per interrogare il ruolo dei perpetratori dei crimini dell’umanità: figure spesso anonime, immerse nella massa, protette dall’alibi dell’obbedienza agli ordini. Un percorso di analisi storica e civile che attraversa il Novecento e la contemporaneità, e che pone al centro le scelte individuali, l’indifferenza, le responsabilità e il coraggio di chi ha saputo dire no. Interviene Mirco Zanoni, Coordinatore culturale dell’Istituto Alcide Cervi.

Il percorso del Giorno della Memoria prosegue anche oltre le date di gennaio con la mostra “Dissacrare il tiranno. La forza espressiva della satira artistica di Lucio Parigi nei ritratti di Adolf Hitler”, ospitata nelle sale espositive del Museo di Casa Cervi dal 1° febbraio all’8 marzo 2026, negli orari di apertura del Museo. La mostra è dedicata alla potenza comunicativa e politica della satira artistica, attraverso i ritratti di Hitler realizzati da Lucio Parigi, che utilizzano l’arma dell’ironia e della deformazione per smontare l’immagine del dittatore e ribaltare, con uno sguardo spiazzante, i simboli del consenso e della propaganda.

Accanto agli appuntamenti pubblici, sono previste anche letture diffuse nelle scuole (dal 21 al 30 gennaio): un’attività promossa dalla Biblioteca per ragazzi “Il Mappamondo” di Casa Cervi insieme alle Biblioteche di Gattatico e Campegine, rivolta alle classi delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Campegine e Gattatico. Un percorso pensato per accompagnare bambine e bambini alla conoscenza e alla consapevolezza attraverso il linguaggio della lettura, con attenzione al valore educativo della memoria e alla costruzione di una coscienza civile.

A latere del programma, in occasione dei 150 anni dalla nascita di Alcide Cervi, sabato 24 gennaio 2026 alle ore 10.30, presso la Camera del Lavoro nella sede di CGIL Reggio Emilia è in programma la presentazione della Figurina solidale della Memoria n. 17, dedicata ai Sette Fratelli Cervi, realizzata da Figurine Forever nell’ambito di un progetto che intreccia memoria storica e solidarietà civile. L’iniziativa è promossa in collaborazione con CGIL Reggio Emilia e patrocinata dall’Istituto Alcide Cervi. Alla presentazione sarà presente il Presidente dell’Istituto Alcide Cervi Vasco Errani. La figurina riproduce un’illustrazione tratta dalla graphic novel I sette fratelli Cervi: una famiglia antifascista (BeccoGiallo), realizzata da Federico Attardo (Premio Andersen 2025 – “Miglior fumetto”), e propone un linguaggio immediato e contemporaneo per raccontare la vicenda della famiglia Cervi come un percorso collettivo di emancipazione, antifascismo e libertà.



Scopri di più: www.istitutocervi.it/giorno-memoria-2026