

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



L’associazione di volontariato Porta Aperta di Modena e la libreria del centro storico Salvo Libri lanciano in città un nuovo format culturale e di confronto pubblico dal titolo “Al centro della città l’economia del bene”.

Il primo appuntamento è previsto per il 27 gennaio 2026 ore 18 presso Salvo Libri (via Canalino 44, Modena) con la presentazione del libro “Non esistono cause perse. Gli avvocati e la strada”, incontro condotto da Davide Berti, direttore della Gazzetta di Modena, della Gazzetta di Reggio e de La Nuova Ferrara, in dialogo con gli avvocati Antonio Mumolo (fondatore e presidente di Avvocato di Strada odv e coautore del libro) e Francesca Pecorari, responsabile della sede di Modena di Avvocato di Strada presso Porta Aperta; introduce l’avvocato Luca Barbari (ingresso libero fino a esaurimento posti).

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare, nel cuore della città, uno spazio stabile di riflessione culturale e civile sui temi dell’economia civile, della solidarietà, del lavoro, dell’etica pubblica e del rapporto tra sviluppo, comunità e territorio.

Il format si articolerà in un ciclo di tavole rotonde, incontri, presentazioni di libri e dialoghi pubblici, pensati per alimentare un pensiero critico e condiviso, aperto alla città e alle sue diverse sensibilità.

Il coordinamento e la direzione culturale del percorso sono a cura dell’avv. Luca Barbari, con l’intento di tenere insieme dimensione culturale, impegno civico e riflessione politica. “Al centro della città l’economia del bene” vuole essere anche l’avvio di un circolo culturale e di riflessione aperta, capace di coinvolgere cittadini, associazioni, studiosi, amministratori, operatori sociali e realtà del territorio.

Con questa iniziativa, Porta Aperta e Salvo Libri intendono riaffermare il valore del centro storico come spazio vivo di confronto, partecipazione e produzione culturale, contribuendo a rafforzare il legame tra città, economia e bene comune. Un progetto che si inserisce con coerenza nell’anno in cui Modena è Capitale italiana del Volontariato, riportando l’economia del bene al centro della discussione pubblica.