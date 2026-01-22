

Si sono svolti sabato 17 gennaio gli open day delle scuole dell’Infanzia di Finale Emilia e Massa Finalese, ai quali è stata presente l’assessore alle Politiche scolastiche ed educative, Patrizia Melara.

“E’ sempre un piacere accogliere i genitori in strutture ospitali – dice l’assessore Melara – e se per la Scuola Rodari di Finale Emilia questa soddisfazione è una semplice conferma, per la Scuola Don Milani di Massa Finalese rappresenta una grande e sincera novità”.

La scuola dell’Infanzia della frazione è stata infatti oggetto durante l’estate di un importante restyling e un sostanzioso intervento di manutenzione. “Percorrere finalmente un corridoio – aggiunge l’assessore – senza incrostazioni e infiltrazioni dal soffitto, senza un lampadario pieno d’acqua, che mandava spesso in crisi l’impianto elettrico, vedere una sezione senza intonaco a terra, ma dotata di un bagno bello e nuovo, è stata davvero una soddisfazione. Ringrazio gli uffici comunali Manutenzioni e Servizi Scolastici che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato, mettendoci davvero passione e buon gusto. Un particolare plauso al comitato genitori “Progetto bambino”, per la preziosa collaborazione nella tinteggiatura e alla collaborazione nelle varie iniziative, all’associazione MMGA per la donazione dei lettini, a tutto il personale docente e ATA di quella scuola, al patto di collaborazione con la signora Rita Marchetti per la cura delle piante. Qui abbiamo realizzato davvero una Comunità Educante, a dimostrazione che la collaborazione tra le diverse componenti attive nel mondo della scuola, è sempre fattiva. Ora i nostri sforzi saranno diretti al mantenimento del livello di funzionalità raggiunto nei due plessi scolastici, quello di Finale e quello di Massa, in particolare dedicheremo un po’ più di attenzione alla scuola del capoluogo, dove l’usura del tempo inizia a lasciare qualche segno”.