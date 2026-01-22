

Nella giornata di ieri il Comune di Scandiano ha accolto una delegazione della città di Paraguarí (Paraguay), nell’ambito delle relazioni di amicizia e cooperazione avviate negli anni scorsi e formalizzate nel 2025 con la firma del Patto d’amicizia tra le due comunità.

Nel corso della visita è stato sottoscritto, presso il Municipio di Scandiano, un accordo di cooperazione e amicizia tra il Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) e la sede di Scandiano della Croce Rossa Italiana. Alla firma hanno assistito il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti, il presidente del Consiglio comunale Paolo Meglioli e l’assessora Lorena Lanzoni. Per la Croce Rossa di Scandiano l’accordo è stato sottoscritto dal presidente Tiziano Zagnoli.

L’intesa apre nuove prospettive di collaborazione, in particolare sul piano della formazione specialistica e del supporto operativo, con la possibilità per il CBVP di accedere a percorsi di addestramento e a dotazioni per l’assistenza preospedaliera.

La visita si inserisce nel solco della collaborazione spontanea nata negli anni tra i Vigili del fuoco volontari paraguaiani e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Reggio Emilia, e rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento delle relazioni istituzionali, associative e umane tra Scandiano e Paraguarí, nel segno della cooperazione internazionale e della solidarietà.