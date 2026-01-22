

«Una fiaba per vincere la paura, un sentiero di molliche di pane per entrare nel bosco, sapere chi siamo, essere forti anche quando siamo piccoli. Come Pollicino occorre ritrovare la strada di casa e, quando proprio non si può fare altrimenti, si deve trovare il coraggio di affrontare l’orco» spiega la regista Monica Morini in merito a Pollicino, spettacolo del Teatro dell’Orsa interpretato da Bernardino Bonzani e Franco Tanzi in scena domenica 25 gennaio alle ore 16 al Teatro Gino Cervi di Brescello, in provincia di Reggio Emilia.

Lo spettacolo, dai 4 anni e per ogni età, fa rivivere la celebre fiaba di Charles Perrault.

Il Teatro Gino Cervi si trova in via Rosselli a Brescello (RE).

Ingresso: intero € 9, ridotto € 6. Prevendite online: https://www.vivaticket.com/it/ticket/pollicino/286882.

Biglietteria in teatro il giorno di spettacolo. Contatti: 342 1791236, teatroginocervi@on-art.it.