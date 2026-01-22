Da lunedì 26 gennaio l’Archivio storico comunale chiude temporaneamente al pubblico per consentire un intervento urgente e improrogabile di riparazione di un danno da usura a una tubazione al piano terra dell’edificio che causa una consistente perdita d’acqua. La conclusione dei lavori di ripristino, a cura del settore Lavori pubblici del Comune di Carpi, è prevista per venerdì 30 gennaio.
L’Archivio storico comunale, che si trova nella Rocca vecchia del Palazzo dei Pio, è accessibile solo su prenotazione. Tutte le persone che si erano prenotate per la settimana, sono state avvisate direttamente a cura del personale dell’istituto.
Per tutta la settimana, l’Archivio rimane contattabile telefonicamente (al numero 059 649 960) e per mail (all’indirizzo: archivio.storico@comune.carpi.mo.it).