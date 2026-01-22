

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



E’ stata un grande successo l’iniziativa “Insieme possiamo!”: la raccolta di giocattoli e libri nuovi organizzata da Francesca Codeluppi ed Erika Rossi e che, quest’anno, ha visto il fondamentale contributo della biblioteca comunale Pablo Neruda di Albinea, che è stata centro di raccolta per tutto il mese di dicembre.

“Insieme possiamo” è nata 10 anni fa per supportare Ageop Ricerca Odv, Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica, nata a sua volta nel 1982 da un gruppo di genitori che ha scelto di mettere la propria esperienza al servizio di chi sarebbe arrivato dopo di loro, così da rendere sempre migliore la qualità di vita e di cura dei bambini che si ammalano di cancro.

Ageop ha sede all’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna ed è proprio lì che sono stati convogliati tutti i giocattoli e libri raccolti negli anni. In particolare, il materiale raccolto da “Insieme Possiamo” va a implementare l’Armadio del Coraggio: ogni volta che un piccolo paziente deve affrontare un esame invasivo (e sono motti), gli viene offerto un Diploma di Coraggio e la possibilità di scegliere un giocattolo da un particolare armadio, che si trova nella sede dell’Associazione, al terzo piano del Padiglione Lalla Seragnoli.

L’associazione ha anche creato (sempre all’interno del reparto) una scuola e due sale giochi perché è importante che bambini e bambine non perdano anni di studio e possano trovare sollievo nel gioco in un periodo difficile delle loro vite.

Il 20 gennaio l’incaricato di Ageop, Luciano Musolesi si è recato ad Albinea per caricare il materiale raccolto: più di 900 articoli, tra giocattoli e libri e li ha portati nel magazzino dell’associazione, dove saranno divisi per fasce di età e tipologia.

“Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno scelto di donare un giocattolo nuovo, che può davvero cambiare la vita di un bambino e di una bambina ricoverati. – dicono le organizzatrici – Un piccolo gesto può cambiare il mondo. Insieme possiamo!”.