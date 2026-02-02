

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Il Cinema Teatro Boiardo di Scandiano e il Teatro Metropolis di Bibbiano ospitano Ascanio Celestini nell’ambito della stagione teatrale curata da ATER Fondazione, rispettivamente il 5 e il 6 febbraio . Tra le voci più autorevoli e riconoscibili del teatro di narrazione italiano, Celestini, accompagnato dalla fisarmonica di Gianluca Casadei, porta in scena i temi centrali delle sue riflessioni politiche e teatrali: i destini a cui nessuno fa caso, quelli che da sempre abitano il suo immaginario.

Nella tappa scandianese del 5 febbraio , lo spettacolo Storie di persone ci immerge in una periferia qualsiasi del mondo, dove si incrociano le vite di chi non fa rumore ma resiste. Ogni sera, sul palco, si sceglie chi far parlare: non ci sono eroi, solo persone. Persone che nessuno ascolta, che compaiono nei titoli dei giornali solo quando accade qualcosa di grave. C’è Joseph, partito dal suo paese e diventato, prima di arrivare in Italia, seppellitore, emigrante, schiavo, naufrago, detenuto, facchino, barbone. E, in mezzo a queste storie, c’è anche Gaza: una storia non finita, che si snoda tra le macerie e nei tunnel sotto terra.

Prenotazioni all’indirizzo info@cinemateatroboiardo.com e al numero 0522 854355 –Biglietti da € 22 a € 10

Poveri Cristi, in scena a Bibbiano il 6 febbraio , nasce dall’omonimo ultimo libro di Celestini. Frutto di quasi dieci anni di ascolto e interviste, lo spettacolo restituisce voce a chi resta ai margini: uomini e donne che abitano le pieghe invisibili della società. Con uno sguardo partecipe e mai retorico, Celestini attraverso le storie narrate, affronta i temi dell’ingiustizia sociale, costruendo sotto gli occhi degli spettatori un mondo popolato da figure marginali, bizzarre eppure sfacciatamente reali. Ogni replica è concepita come un concerto narrativo unico e irripetibile, in cui le storie vengono scelte e ricomposte di volta in volta, in un continuo dialogo tra parola e musica.

Prenotazioni all’indirizzo teatrobibbiano@ater.emr.it e al numero 333 8045902 – Biglietti da 12 a 9 euro