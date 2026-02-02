

Ha avuto un ottimo riscontro l’evento “Mare d’Autunno”, cena solidale che ha saputo unire l’eccellenza dell’alta cucina ai valori della solidarietà e dell’impegno sociale. La cena si era svolta nella suggestiva cornice dell’Ex Parco Pertini di Cavriago, trasformando una serata di convivialità in un concreto gesto di sostegno ai progetti della Fondazione.

Protagonista dell’evento è stato un raffinato percorso gastronomico dedicato ai sapori del mare, ideato e realizzato dallo chef dell’Osteria di pesce “Il Coccio” di Misano Adriatico, che ha proposto un menù esclusivo a base di pesce fresco, molto apprezzato dai partecipanti. Un vero e proprio viaggio culinario che ha reso l’esperienza ancora più significativa, coniugando piacere e solidarietà.

Grazie alla generosità dei presenti e al contributo di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione, la serata “Mare d’Autunno” ha permesso di raccogliere una donazione complessiva di 6.300 euro, che saranno destinati a sostenere le attività e i progetti della Fondazione GRADE a favore della ricerca e della cura delle malattie onco-ematologiche.

Afferma Valeria Alberti, direttrice generale del Grade: “Voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno reso possibile questo importante risultato. Prima di tutto ai volontari Luca e Marina, e poi un grazie particolare a : Enrico Sanpietro, vicepresidente di Pallacanestro Reggiana, Giuseppe Fico, vicepresidente di Ac Reggiana, ed Antonello Cattani, direttore generale di Ac Reggiana, per il loro prezioso supporto. Un riconoscimento va anche a Luca Quintavalli della ditta Olmedo, a Mauro Carretti, titolare della Golden Patch, e a Iller Reggiani, co-organizzatore della serata e titolare della ditta Modulcasa, affiancato dall’instancabile Anna Maria, per l’impegno e la dedizione dimostrati. Un ringraziamento speciale a Matteo, titolare del ristorante Il Coccio di Misano Adriatico, per l’incredibile e delizioso menù che ha reso unica la serata, e a Matteo Franzoni, responsabile della location del Parco Pertini, che ha accolto l’evento con grande disponibilità e professionalità”.

Iniziative come “Mare d’Autunno” confermano quanto la collaborazione tra realtà diverse e la partecipazione della comunità possano trasformarsi in un aiuto concreto e prezioso. In particolare la donazione va ad alimentare la raccolta fondi per l’acquisto della nuova risonanza magnetica a 3 Tesla per il servizio di Radiologia del Santa Maria Nuova, una strumentazione di ultima generazione che amplierà di molto le possibilità diagnostiche, a servizio di tutta la provincia, e che ha un costo di 1 milione e 500 mila euro.