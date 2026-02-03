

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Prosegue il ciclo di incontri, dedicati alla prevenzione delle truffe, promosso dall’Amministrazione comunale di Medicina in collaborazione con la Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese e con la Tenenza Carabinieri di Medicina.

Il prossimo appuntamento si terrà lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 20.45 nella Sala del Consiglio Comunale (via Libertà 103). L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è rivolto principalmente agli esercenti e agli operatori del settore commerciale del territorio.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’Associazione Commercianti, Artigiani e Professionisti Città di Medicina e l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di approfondire il tema della prevenzione delle truffe nel commercio, che colpiscono negozianti, artigiani e professionisti con modalità sempre più sofisticate.

Interverranno l’Assessore alla Sicurezza Marco Brini, l’Assessora alle Attività Produttive Donatella Gherardi, il Comandante della Tenenza Carabinieri di Medicina S. Ten. Daniel Lombardi, il Presidente dell’Associazione Commercianti, Artigiani e Professionisti Cristian Cavina e i referenti dei Gruppi di Vicinato.

Durante la serata verrà inoltre presentata l’esperienza del Gruppo di Vicinato dei commercianti, nato sui modelli già attivi tra i cittadini. Si tratta di una rete di collaborazione che consente agli esercenti di condividere in modo rapido ed efficace segnalazioni, situazioni sospette e informazioni utili, rafforzando la prevenzione e la sicurezza delle attività commerciali.

In caso di truffa è importante contattare subito le Forze dell’Ordine tramite il numero di emergenza unico 112, per una pronta presa in carico e assistenza.

«Mantenere alta l’attenzione sul tema delle truffe è fondamentale. Si tratta di un reato purtroppo in aumento, che colpisce in modo subdolo persone di qualsiasi età e anche le attività commerciali. Grazie alla collaborazione e alla disponibilità del Comandante Galloni e del S. Ten. Lombardi, stiamo portando avanti un ciclo di incontri sulle truffe che è partito da Medicina e che, nei prossimi mesi, raggiungerà anche le frazioni, per incontrare i cittadini e le cittadine nei centri sociali e nei luoghi di comunità. Prevenire significa informare e mettere in rete le persone: è su questo che continuiamo a lavorare» – dichiara l’Assessore Marco Brini.