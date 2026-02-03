

Lo spettacolo “Dioggene” di Stefano Fresi, in programma giovedì 5 febbraio, al Teatro Comunale di Carpi è annullato a causa di un’indisposizione dell’artista. La data sarà recuperata giovedì 19 febbraio.

Per gli abbonati e le abbonate alla rassegna L’Altro teatro, l’abbonamento rimane automaticamente valido anche per la nuova data. E restano validi anche i singoli biglietti acquistati per lo spettacolo. Nel caso non fosse possibile partecipare allo spettacolo nella nuova data, chi ha acquistato il biglietto alla Biglietteria del Teatro potrà chiedere il rimborso compilando, entro giovedì 12 febbraio, il modulo on line (accedendo attraverso il link che si trova sulla pagina dello spettacolo nel sito del Teatro: www.teatrocomunale.carpidiem.it) e allegando la scansione dei biglietti.

Il rimborso dei biglietti acquistati on line verrà gestito direttamente da Vivaticket che contatterà gli acquirenti fornendo le indicazioni da seguire.

Per informazioni: Teatro Comunale di Carpi (piazza Martiri 72), tel. 059 649263; biglietteria.teatro@comune.carpi.mo.it.