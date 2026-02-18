

Al centro dell’azione le persone con disabilità; l’obiettivo comune, migliorarne la qualità della vita, insieme a quella delle loro famiglie; la strategia, mettere insieme l’impegno di istituzioni e associazioni per individuare le azioni più adatte a intercettare i bisogni, e dare risposte, nei diversi ambiti: dalla salute ai servizi sociali, dalla mobilità all’integrazione lavorativa e scolastica; il percorso, un Tavolo regionale che si occupi di coordinare tutte le politiche del settore.

A questo guarda il Protocollo d’intesa sottoscritto oggi in viale Aldo Moro tra Regione Emilia-Romagna e le sezioni regionali di Fish – Federazione italiana per il superamento dell’handicap e Fand – Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità.

Approvato dalla Giunta e firmato dal presidente della Regione, Michele de Pascale, dall’assessora regionale al Welfare e Terzo settore, Isabella Conti, e dalla vicepresidente Fish Emilia-Romagna, Barbara Bentivogli, e dal presidente Fand Emilia-Romagna, Gabriele Cuzzocrea, il documento rinnova formalmente l’intesa sottoscritta per la prima volta nel 2015, che vede quindi lavorare insieme da oltre un decennio la Regione e le due realtà maggiormente rappresentative delle persone con disabilità. Un impegno portato avanti nella cornice della riforma nazionale per la disabilità approvata nel 2024 e che si sta attuando, a livello regionale, con la collaborazione di Inps, Aziende sanitarie, Comuni e associazioni.

La premessa dell’accordo è chiara: continuare ad assicurare il massimo impegno per garantire loro la tutela dei diritti e la fruizione dei servizi, proseguendo a operare per il mantenimento e lo sviluppo di una comunità solidale.

“Uno strumento di reciproco scambio e collaborazione, ciascuno per le proprie competenze, con l’obiettivo, estremamente importante, di realizzare politiche e interventi che in tutti gli ambiti della vita possano offrire un sostegno concreto alle persone con disabilità e alle loro famiglie- sottolineano de Pascale e Conti-. Nel solco di quanto già fatto e dei risultati ottenuti, rinnoviamo con fiducia questa intesa, rafforzando il ruolo di un’unica cabina di regia regionale che favorisca azioni comuni, omogenee e integrate su tutto il territorio regionale. Parliamo di interventi di sostegno anche molto concreti, come la facilitazione all’accesso al lavoro, l’integrazione scolastica, più opportunità per il tempo libero e l’abbattimento delle barriere, sia quelle che ostacolano la mobilità urbana e l’accesso ai trasporti, sia quelle che limitano la comunicazione e l’informazione. Ringraziamo Fish e Fand per l’importante lavoro svolto finora, consapevoli che questa intesa rinnova l’impegno e moltiplica lo sforzo sia loro che della Regione”.

“La firma del Protocollo tra Regione Emilia-Romagna, Fish e Fand- dichiarano la vicepresidente Bentivogli e il presidente Cuzzocrea- rappresenta un passaggio strategico per consolidare un modello di governance partecipata e realmente inclusiva. Le politiche in materia di disabilità trovano infatti nelle Federazioni Fish e Fand i principali soggetti di rappresentanza delle persone con disabilità e delle loro famiglie, garanti di un confronto strutturato, competente e continuo con le istituzioni. Questo Protocollo rafforza il principio di co-progettazione e valorizza il ruolo del movimento associativo quale interlocutore essenziale nella definizione, attuazione e monitoraggio delle politiche regionali”.

Attraverso un’unica cabina di regia, il Tavolo regionale – di cui fanno parte, oltre al presidente della Regione e all’assessora al Welfare, tutti gli assessori regionali competenti per i vari ambiti d’interesse e i presidenti delle due associazioni – ha il compito di approfondire tematiche specifiche in merito alla programmazione e organizzazione delle politiche regionali che hanno impatto sulla qualità della vita delle persone con disabilità; promuovere il coordinamento delle politiche per le persone con disabilità nei diversi ambiti di intervento regionale (in particolare casa, scuola, formazione, lavoro, mobilità, sanità e servizi sociali), anche grazie a Gruppi tecnici interassessorili; dare attuazione alla legge regionale n. 17 del 2005 in merito agli interventi di integrazione al lavoro delle persone con disabilità, e di condivisione dei dati e delle informazioni. E, ancora, sostenere le iniziative organizzate da Fish e Fand, anche in collaborazione con altri soggetti del Terzo settore, per la nascita di un osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in Emilia-Romagna.

Al tempo stesso, le Federazioni firmatarie si impegnano ad assicurare una funzione di sintesi a livello regionale della rappresentanza delle associazioni delle persone con disabilità, diffondendo le decisioni, le azioni, i risultati e le informazioni elaborate nel Tavolo politico di coordinamento.

Il quadro dell’assistenza alle persone con disabilità in Emilia-Romagna

Nel 2024 sono state oltre 22mila le persone con disabilità grave e gravissima assistite in Emilia-Romagna grazie alla rete dei servizi socio-sanitari. Di queste, 8.400 hanno ricevuto assistenza domiciliare, 12.400 hanno frequentato centri socioriabilitativi diurni e residenziali e centri diurni socio-occupazionali (strutture che rispondono agli standard di qualità delle norme regionali sull’accreditamento), 1.500 hanno beneficiato dell’assegno di cura.

Nel 2024 oltre un terzo delle risorse regionali del Fondo regionale per la non autosufficienza (Frna) viene destinato ai servizi domiciliari, diurni e residenziali per le persone con disabilità, con una spesa che ha raggiunto i 174 milioni di euro, ai quali si aggiungono le risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze (37,8 milioni) e le risorse dedicate agli interventi per il cosiddetto Dopo di noi, pari a oltre 6 milioni e circa 600.000 euro per interventi a sostegno dei caregiver, sostenuti con lo specifico fondo nazionale.

Il Frna è passato dai 482 milioni di euro del 2024 ai 564 milioni di euro del 2025.