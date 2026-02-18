

Conclusa la fase congressuale e completata la nuova guida politica del Pd Provinciale, il Partito Democratico del Distretto Ceramico riavvia ufficialmente la propria iniziativa territoriale con la convocazione dell’Assemblea distrettuale in programma venerdì 20 febbraio alle ore 20.30, presso il Circolo ARCI Alete Pagliani, in via Monchio 1 a Sassuolo.

L’obiettivo è rilanciare il protagonismo politico del Distretto e rafforzarne il ruolo nel dibattito pubblico provinciale e regionale. Cuore manifatturiero del territorio, il Distretto ceramico vuole tornare a essere luogo di elaborazione politica, proposta amministrativa e iniziativa sui grandi temi che riguardano lavoro, transizione industriale, sostenibilità e sviluppo, con particolare attenzione alle trasformazioni dell’industria nella nuova fase tecnologica.

Tra gli impegni del percorso che si apre la promozione, nei prossimi mesi, di un momento pubblico di riflessione dedicato al futuro del settore industriale: innovazione, digitalizzazione, competitività ed equilibrio sociale saranno al centro di un confronto che intende coinvolgere istituzioni, imprese e mondo del lavoro.

“Conclusa la fase congressuale, ora inizia il lavoro politico — dichiara il coordinatore del Pd del Distretto Filippo Simeone —. Era fondamentale dotarci di una guida completa e stabile; adesso il nostro compito è costruire proposta, presenza e mobilitazione sui temi che riguardano direttamente lavoratrici, lavoratori e imprese, partiamo da qui per le proposte del 2027”.

I lavori si apriranno con la relazione del coordinatore di zona e proseguiranno con la presentazione delle linee politiche della segreteria provinciale, alla presenza del segretario Massimo Paradisi e del vicesegretario Diego Lenzini, a conferma dell’attenzione della federazione verso il ruolo strategico del distretto nelle dinamiche politiche provinciali.

L’assemblea sarà inoltre il primo momento organizzativo in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, con l’avvio di un percorso di informazione e mobilitazione che troverà una prima tappa pubblica nell’iniziativa promossa dal distretto per il 26 febbraio, interamente dedicata ai contenuti della consultazione con l’on. Serracchiani”.

Si inserisce in questo quadro anche il rafforzamento della presenza politica sui territori attraverso momenti di confronto pubblico e campagne di informazione sui temi della sicurezza urbana, letti da una prospettiva progressista e sociale e strettamente connessi alla difesa dei servizi pubblici locali.

“Sicurezza e tagli agli enti locali sono due facce della stessa medaglia — sottolinea Simeone —. La destra alimenta paure ma riduce risorse e strumenti ai Comuni, aggravando i problemi che dice di voler risolvere. Noi vogliamo riportare il tema della sicurezza dentro una visione di coesione sociale, presidio del territorio e rafforzamento delle istituzioni locali”.

“Vogliamo costruire una mobilitazione capillare, che parta dai circoli, dai luoghi di lavoro e dalle comunità locali — conclude Simeone —. Difendere la qualità della nostra democrazia significa attivare partecipazione e consapevolezza, e il Distretto Ceramico vuole fare fino in fondo la propria parte”.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza.